Már csak ez hiányzott: első ebolás fertőzés Magyarországon

A WHO bejelentette, hogy ebola elleni kísérleti vakcinákat és gyógyszereket küldött Magyarországra, hogy ezekkel kezeljenek egy laboratóriumban dolgozó tudóst, aki még április elején került kapcsolatba a vírussal – írja a Washington Post.



Az egészségügyi világszervezet szerint a tudóst azonnal elkülönítették egy budapesti kórházban, és elhanyagolható a veszélye, hogy bárkire átterjedjen az ebola. Azt is hozzátették, hogy a laboratóriumi dolgozónál nem jelentkeztek tünetek, így egyelőre azt sem tudni, hogy egyáltalán elkapta-e a fertőzést - írja az index.hu.



Az egészségügyi világszervezet szerint a magyar hatóságok kértek segítséget még a múlt héten, miután az egyébként biztonságos laboratóriumban dolgozó tudós „véletlenül" érintkezett az ebolával. A WHO szerint egy kísérleti vakcinát és két, még nem szabadalmaztatott gyógyszert is eljuttattak Magyarországra.



Nem sokkal azt követően, hogy a hír magyar nyelven is megjelent, az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) közleményt adott ki az MTI-nek. Eszerint az OKI Nemzeti Biztonsági Laboratóriumában történt baleset múlt pénteken, „nemzetközi feladathoz kapcsolódó, filovírussal végzett munka során”. A filovírusok családjába tartozik az ebola és a marburg vírus is, mindkettő vérzéses lázzal jár.



Az OKI megerősítette, ami a WHO tájékoztatásában áll, miszerint „az érintett laboratóriumi dolgozó a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Szent László telephelyén, speciálisan kialakított egységben 7 napja áll megfigyelés alatt.” A dolgozón a megfigyelés alatt az oltási reakción kívül más tünetet nem észleltek.



A WHO segítségével a vírus elleni oltóanyag 24 órán belül Magyarországra érkezett és az érintett laboratóriumi szakember megkapta. Megérkezett a kísérleti fázisban lévő vírusellenes szer is. A közleményben hangsúlyozták: „a többi munkatársra, illetve a lakosságra az eset veszélyt nem jelent”.



