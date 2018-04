Programajánló

Először lép fel Magyarországon a Grammy-díjas Pitbull

Először lép fel Magyarországon a Grammy-díjas, többszörös platinalemezes Pitbull: a kubai származású amerikai rapper július 28-án ad koncertet a székesfehérvári Fezen Fesztiválon. 2018.04.20 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A szervezők pénteki tájékoztatása szerint a legutóbbi futball világbajnokság himnuszát jegyző előadó nagyzenekaros koncertet ad Fehérváron.



Mint írták, Pitbull az underground hiphopból átnyergelve a latinos ritmusokkal kevert poposabb műfajokba egyik pillanatról a másikra a slágerlisták csúcsán találta magát, 2009-es I Know You Want Me című slágere az év legnézettebb videója lett a YouTube-on. Ettől kezdve jöttek sorra a slágerek és a közös számok a világ legismertebb előadóival, mint Jennifer Lopez, Marc Anthony, Chris Brown, Shakira, Afrojack vagy Christina Aguilera.



A 21 éves Fezen Fesztivált idén július 25-28. között rendezik Székesfehérváron, a MÁV-pályán. Az eddig bejelentett névsorban szerepel a The Prodigy, a Mr. Big, a Helloween, az Enter: Shikari, Richie Kotzen, a Fozzy, a DragonForce, az Epica, a Metal Allegiance, Ákos, a Ministry, a Tankcsapda, Rúzsa Magdi vagy a Quimby.