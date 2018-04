Szabálytalanságok

Három település állami támogatásainak felfüggesztését javasolja az ÁSZ

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) Veresegyház városa, valamint Mátraverebély és Kiscsécs községek esetében kezdeményezi az állami támogatások felfüggesztését különböző szabálytalanságok miatt. 2018.04.20 12:51 MTI

Warvasovszky Tihamér, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) alelnöke pénteken, Budapesten tartott sajtótájékoztatón elmondta, az állami támogatások felfüggesztéséről a Magyar Államkincstár elnöke dönt, a szankció pedig nem érinti az önkormányzatok alapfeladatainak ellátásához, illetve bérfizetéseihez szükséges juttatásokat.



Holman Magdolna, a számvevőszék főtitkára bejelentette, három másik községet, Taktabájt, Bodrogkisfaludot és Nyírmeggyest az állami támogatások felfüggesztésének kilátásba helyezésével felszólították az ellenőrzésükkor feltárt hiányosságok pótlására, további két település, Ják és Hajós esetében pedig ugyancsak komoly kockázatokat tártak fel.



Az Állami Számvevőszék emellett közölte azt is, hogy valamennyi magyarországi nagyközség gazdálkodását fenntarthatónak ítélte, így ezt a fajta 132 települést nem fenyegeti az eladósodás kockázata.



Warvasovszky Tihamér aláhúzta, az alaptörvény értelmében az önkormányzatoknak is kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható gazdálkodást kell folytatniuk.



Emlékeztetett, az ÁSZ 2011 óta ellenőrzi átfogóan az önkormányzatokat, ekkor mutattak rá, hogy a települések pénzügyi helyzete jelentősen romlott 2007-2010. között. Példaként említette, hogy az önkormányzatok hiteltartozásai 80 százalékkal növekedtek az említett időszakban, a teljes adósságállományuk pedig meghaladta az 1.200 milliárd forintot.



Az ÁSZ alelnöke felidézte azt is, hogy az Országgyűlés - részben a számvevőszék jelentései alapján - 2012-ben döntött az önkormányzatok adósságkonszolidációjáról, ezt követően pedig stabilabbá válhatott az önkormányzatok pénzügyi helyzete. Hangsúlyozta, a településeknek a 2013-ban bevezetett önkormányzati feladatfinanszírozás mellett továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a pénzügyi egyensúly hosszú távú fenntartására.



Warvasovszky Tihamér rendkívül fontosnak nevezte, hogy az önkormányzatok megismerjék, milyen kockázatok fenyegetik pénzügyi stabilitásukat. A számvevőszék ennek érdekében dolgozta ki azt a megfigyelőrendszerét, amellyel településtípusonként folyamatosan értékelik az önkormányzatok pénzügyi egyensúlyát, eladósodásuk kockázatát, valamint a vagyongazdálkodásukat - mondta



Az ÁSZ első ilyen vizsgálatakor a 132 nagyközség 2014-2015. közötti gazdálkodását értékelte. A most ismertetett jelentésről Warvasovszky Tihamér elmondta, a számvevőszék megállapította, hogy a nagyközségek fenntarthatóan működnek, a működési kiadásokat az erre szánt bevételekből tudták finanszírozni, sőt a működési forrásokból még beruházások támogatására is lehetőségük volt, a hitelek törlesztésére pedig nem volt szükségük újabb adósságok felvételére.

A számvevőszék alelnöke felhívta a figyelmet arra is, hogy szervezetük elsődleges célja nem a büntetés, hanem a közpénzek szabályos, átlátható felhasználásának elősegítése. A szankciók mellett ezt a célt szolgálja például az az ÁSZ honlapjáról elérhető "önteszt", amelynek segítségével az önkormányzatok önkéntesen is ellenőrizhetik saját gazdálkodásukat - mondta, majd megjegyezte, 2015 óta több mint háromezer önkormányzat élt ezzel a segítséggel, amit különböző képzési programokkal, szakmai találkozókkal egészítenek ki.



Holman Magdolna az állami támogatások felfüggesztéséről szólva kifejtette, Mátraverebély esetében a belső ellenőrzés területén feltárt hiányosságokat, például teljesítésigazolásokat nem pótoltak a mai napig, Veresegyház önkormányzatánál hasonló területen találtak szabálytalanságokat 2016-ban, amelyek kijavításáról a mai napig nem kaptak megfelelő tájékoztatást, míg Kiscsécs önkormányzata közreműködési kötelezettségének nem tett eleget, vagyis nem válaszolt a számvevőszék megkeresésére.



Warvasovszky Tihamér kérdésekre válaszolva jelezte, amennyiben a most szankcionált települések nem szüntetik meg a feltárt szabálytalanságokat, a számvevőszék kezdeményezheti akár az érintett önkormányzati vezetők Országgyűlés előtti meghallgatását is.