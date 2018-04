Választás 2018

Berlusconi Orbánnak: éljen, éljen, éljen!

Magyarország élenjáró szerepéről, a baráti magyar-olasz kapcsolatokról és a Fidesz győzelmének az Európai Néppártot megerősítő hatásáról is írt Orbán Viktornak címzett gratuláló levelében Silvio Berlusconi, az olasz Forza Italia (FI) elnöke. 2018.04.17 13:01 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Szeretnék gratulálni rendkívüli választási eredményedhez, amely a személyedet és a pártodat övező hatalmas konszenzust bizonyítja Magyarországon. Megérdemelt győzelemről van szó nem csak az általad elért gazdasági eredmények fényében, hanem gyönyörű országod nemzeti presztízse szempontjából is" - fogalmazott a pártelnök. Berlusconi szerint Orbán Viktor személyének megerősítése és a Fidesz újraválasztása nem csak a személyes barátságuk miatt nagyon jó hír, hanem azért is, mert "ez az Európai Néppárt győzelmét is jelenti, amire nagy szüksége volt".



"Biztos vagyok abban, hogy irányításod alatt Magyarország továbbra is azt az élenjáró szerepet fogja betölteni Európában, amely illusztris történelme, széles körű és kifinomult kultúrája, valamint előbb a nácizmus, majd a kommunizmus ellen a szabadságért vívott harcban való "drámaian megszenvedett közreműködése" miatt megilleti - folytatta levelét a FI elnöke.



"Abban is biztos vagyok, hogy az országainkat összekötő szívélyes kapcsolatok tovább fognak javulni és bővülni. A magam és a Forza Italia részéről, mint mindig, továbbra is erős lesz az elköteleződés ebben az értelemben" - tette hozzá.



"Remélem, hamarosan lehetőség nyílik egy találkozásra Rómában, Brüsszelben vagy Budapesten, hogy együtt megünnepelhessük nagy győzelmedet. Még egyszer: éljen, éljen, éljen!" - zárta Orbán Viktornak írt levelét Silvio Berlusconi.