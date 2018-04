Választás 2018

A választás óta azon gondolkodik Pálffy Ilona, hogy lemondjon-e

2018.04.17 11:58 MTI

A választás óta azon gondolkodik, hogy lemondjon vagy sem - mondta az RTL Klub Magyarul Balóval című műsorában Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Hozzátette, hogy ezt még végigcsinálja, és majd utána dönt.



Pálffy Ilona azt is mondta, hogy számára továbbra is érthetetlen, hogy miért adtak nemzetiségi szavazólapot és listás szavazólapot egyszerre sok választónak. Pálffy Ilona azzal magyarázza a tévedéseket, hogy sokan kicserélődtek a köztisztviselők közül az elmúlt időszakban.



A Választási Iroda elnöke arról is beszélt, hogy összesen 91 olyan kettős állampolgár volt, aki kint kapott levélcsomagot, és itthon is szavazott.