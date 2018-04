Ügyészség

13 éves diákjainak küldött szexuális tartalmú üzeneteket egy budapesti tanár

A vád szerint a 47 éves, általános iskolai tanárként dolgozó férfi két, akkor 13 éves tanítványának küldött szexuális tartalmú üzeneteket, amelyekkel a kiskorúak érzelmi, erkölcsi fejlődését veszélyeztette. 2018.04.17 10:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A vádirat szerint a férfi 2016 februárja és 2017 májusa között az egyik kiskorú tanítványának, az akkor 13 éves – majd időközben 14. életévét betöltött – diáklánynak rendszeresen, legalább 100 alkalommal küldött szexuális tartalmú és közvetlenül, vagy átvitt értelemben szexuális cselekményekre utaló üzeneteket. Ezáltal a vádlott az általa is felismerten önértékelésében és magabiztosságában fokozottan kiszolgáltatott kiskorú érzelmi és erkölcsi fejlődését veszélyeztette.



A vád szerint továbbá a vádlott 2017 májusában egy másik, akkor szintén még csak 13 éves diákjának is hasonló, szexuális tartalmú üzeneteket küldött, visszaélve a kiskorú lány ragaszkodásával, jóhiszemű bizalmával, és ezáltal érzelmi és erkölcsi fejlődését veszélyeztette.



A Budapesti XIV. és XVI. Kerületi Ügyészség a férfival szemben két rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt nyújtott be vádiratot a Pesti Központi Kerületi Bíróságra.



A kerületi ügyészség a vádiratban indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat végrehajtandó szabadságvesztésre ítélje, valamint tiltsa el a tanári, illetve minden olyan más foglalkozástól, amely kiskorúak nevelésével, felügyeletével, gondozásával kapcsolatos.