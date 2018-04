Választás 2018

Döntött az NVB: lesz olyan szavazókör, ahol meg kell ismételni a választást

Az elmúlt 28 évben országgyűlési választáson még nem volt olyan, hogy meg kellett volna ismételni választást akár egyetlen szavazókörben is ilyen szabálytalanság miatt. 2018.04.16 20:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ma döntött a Nemzeti Választási Bizottság, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik szavazókörében meg kell ismételni az országgyűlési választást - jelentette be az ATV Egyenes beszédben Gréczy Zsolt.



A DK szóvivője közölte: az érintett választókerületben voltak olyan polgárok, akik két egyéni szavazólapot kaptak, listásat pedig nem. A szóvivő hozzátette: időközi és polgármester-választáson történt már hasonló, de emlékei szerint az elmúlt 28 évben országgyűlési választáson még nem volt olyan, hogy meg kellett volna ismételni választást akár egyetlen szavazókörben is ilyen szabálytalanság miatt.



Gréczy arról is beszélt, hogy vannak támogatóik, akik a választás után azzal hívták fel őket, hogy a DK-ra adták le voksukat, mégsem került a párt mellé egyetlen szavazat sem abból a szavazókörből. Elmondta, DK-sok, de még sok párt sok-sok embere „dolgozik most ezeken a remélt bizonyítékokon”. A DK szóvivője szerint a vélt szabálytalanságok miatt „nem feltétlenül újraszámolni, hanem újraválasztani kellene”.

Beszélt arról is, hogy olyannak látja a történteket, „mintha a Fidesznek választási programja nem lett volna, csak egy jó számítógépes programja”.



Rónai Egon kérdésére válaszolva elmondta Gréczy azt is, a DK-nak 4 egyéni képviselőjelöltje „bukott az LMP miatt”. Gréczy Zsolt szerint ez nem csak azért fájdalmas számukra, mert 9 helyett 13-an lehettek volna a parlamentben, hanem azért, mert így nem lett volna meg a Fidesz-KDNP-nek a kétharmad.



Úgy gondolja, Szél Bernadettéknek lett volna mozgástere, különösen azután, hogy a DK visszalépett abban a körzetben egyoldalúan, ahol az LMP társelnöke indult, de ezt a zöldpárt semmilyen módon nem viszonozta. Gréczy hozzátette: a Jobbikkal szemben nem voltak illúzióik, hogy a tárgyalás együttműködésre vezethetne velük.



A jövőben azonban ezt nem zárnák ki, de a szóvivő szerint meg kell várni, hogy a Jobbik milyen irányba megy el Vona Gábor távozása után. „Ha a militáns Toroczkai-féle erő kap erőre, az behatárolja a lehetőségeket”- fogalmazott Gréczy Zsolt, aki szerint a szombati, „százezres tömeg mégiscsak azt üzente, hogy mindenkire szükség lehet”.



A választással kapcsolatban azt mondta, saját hibájuknak tartja, hogy lehettek volna még esetleg olyan tartalékok náluk is, amivel további együttműködést lehetett volna kicsikarni ellenzéki oldalon, bár így is úgy érzi, hogy a falig elmentek. Gréczy Zsolt hozzátette: többen úgy vélik, még sikeresebb lehetett volna a DK szereplése, ha Gyurcsány Ferenc miniszterelnök-jelöltként szerepel náluk és nem listavezetőként.



A jövőről szólva azt mondta a DK szóvivője, hogy szerinte „rettenetesen nehéz időszak előtt áll az ország”, ezért szeretnék megalakítani az új NER-t, a Nemzeti Ellenállás Rendszerét. Gréczy szerint ehhez a pártok és civilek közötti együttműködésre van szükség. Úgy vélekedett: az elmúlt négy évben kaszabolás volt, a sajtó, a pártok, a civilek kerültek sorra, aztán egyszercsak azt vesszük észre, hogy lehull a vasfüggöny.