Választás 2018

Szijjártó szerint ha britek lennénk, a Fidesznek 85 százaléka lenne a Parlamentben

A külügyminiszter szerint ha olyan lenne a választási rendszer, mint a brit vagy a francia, a Fidesznek 85 százaléka lenne a Parlamentben. 2018.04.16 17:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Szijjártó Péter Luxembourgban, az EU-s tagállamok külügyminiszteri tanácskozásának szünetében sorosozott. Az MTI szerint a magyar választási rendszerrel kapcsolatban azt mondta, „ha nálunk is olyan lenne a választási rendszer, mint Nagy-Britanniában vagy Franciaországban, akkor nem kétharmados többségünk lenne a parlamentben, hanem 85 százalékos”.



Csakhogy Franciaországban még mindig kétfordulós a választási rendszer, és a tervezett átalakításokkal csak még arányosabbá tennék azt. Nemrég írtuk meg, hogy ha még mindig lenne itthon második forduló, akkor vasárnap a választókerületekben pont felében tartanának második fordulót, miután az elsőt 39 helyen a fideszes jelölt, 14 helyen az ellenzéki jelölt nyerte volna meg. Ezekből 6 olyan lenne, ahol a fideszes jelölt éppen csak nem csípte meg az 50 százalékot, azaz valószínűleg a második fordulót is megnyerné. 46 választókerület viszont messze nem lenne lefutott, és szinte biztos, hogy a kétharmad nem lenne meg a Fidesznek.



De persze azt is fel lehetne emlegetni, hogy az említett országokban a választási eredmények mögött nincsenek a kormánypárt által leuralt ellenőrző hatóságok, irányított közmédia, megvásárolt ellenzék, és egy csomó olyan nem kifejezetten törvényes húzás, ami Magyarországon Orbánnak szoros kétharmadot eredményezett.