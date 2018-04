Választás 2018

Addig folytatják a tüntetéseket, amíg a kormány nem mond nekik valamit

A szombati demonstráció aktivistái örülnek, hogy szélsőjobbos és DK-s érzelmű embereket is összehoztak és, hogy békésen zajlottak az események. A most szombati tüntetésre már 50 ezren jelezték, hogy eljönnének.

Lélektani haszna volt a szombati kormányellenes tüntetésnek, mert az emberek érezhették, hogy nincsenek egyedül - értékelte a történteket Lukácsi Katalin az ATV Start című műsorban. Noha folyik a számháború, a "Viszlát Kétharmad" aktivistája úgy véli, a demonstrálók száma valahol 60-100 ezer között volt, ami számukra is nagy meglepetés volt, mert korábban csak a békemeneteken tapasztalt ilyen tömeget- magyarázta.



A választások után tüntetést tartani egy furcsa műfaj - folytatta a volt KDNP-s képviselő, majd hozzátette: ebből is látszik, hogy nem pártok szervezték, hanem pár fiatal a váratlan választási eredmény miatti tehetetlenségében indította el az akciót, ami ilyen méretűre nőtte ki magát.



"Pár fiatal dobta össze"

Bár a kormánymédia Soros Györgyhöz kötötte a tüntetést, Lukácsi elmondta, ennek semmi köze a valósághoz. Mint mondta, autonóm, alulról szerveződő demonstráció volt, pár fiatal dobta össze, és mégis tömegek mentek el. A lélektani haszna a legfontosabb a szombati eseménynek - vélekedett az aktivista, majd kiemelte: a radikális jobboldaliak és liberálisok együttes tüntetése csodálatos élmény. Számára pedig egy "életesemény" volt, hogy ennyire különböző emberekkel énekelhette együtt az Örömódát. A másik, amit kiemelt, hogy érezhették, nincsenek egyedül az országban, annak ellenére sem, ha a munkahelyen jobb, ha esetleg csendben maradnak a kormánykritikus emberek. Az ellenzék összefogásáért és új választás kiírásáért tüntettek



Helyzetbe hozzák az ellenzéket?

Mindenkiben van egy kritika az ellenzéki pártok irányába, de Lukácsi úgy véli, ők is számot vetnek a saját teljesítményükkel kapcsolatban, hiszen nehéz ezt sikerként értelmezni. Annak ellenére, hogy a szombati esemény a kormánynak üzent, helyzetbe hozta az ellenzéki pártokat is, mert látványosan nem működtek együtt a kampányban, míg a múlt heti helyszínen "Vona Gábornál is radikálisabb valaha volt jobbikos" és DK-s aktivista is jelen volt. Ők azt tették meg, amit az ellenzéki pártok nem tudtak korábban- jelentette ki az aktivista, aki szerint a tömegben is érezhető volt, hogy van igény a folytatásra.



50 ezren jönnének a következőre

Az e hét szombatjára tervezett demonstrációra már most 50 ezren jelezték érdeklődésüket. Mint mondta: soha nem volt még ilyen magas az érdeklődés második tüntetés meghirdetésével kapcsolatban, szerinte ez bizakodásra ad okot. Jó ötletnek tartaná azt is, ha bizonyos eseményekhez kötnék a tüntetést, mint például Orbán Viktor eskütétele, vagy vitatott törvények elfogadása. Hozzátette ugyanakkor, hogy ezek még képlékeny dolgok, formálódnak a szervezőkben is. Megjegyezte: látnia kell Orbán Viktornak, hogy van egy tömeg, aki "képes kivonulni" az utcára, és ha igazságtalan törvényeket hozna, akkor számíthat rá, hogy ez újra megtörténik.

Lányi: nem volt atrocitás

Értékelte a megmozdulást Lányi Örs is, aki a műsorban először is megköszönte a szerinte több mint százezer részvevőnek a közreműködést, majd elmondta, hogy a tömeg békésen és méltóságteljesen vonult, és szerinte senkit nem tartott vissza, hogy kamerák lettek felszerelve a helyszínen. A rendőrség felügyelte a tüntetést, feladatuk az volt Lányi elmondása alapján, hogy aki eltakarja az arcát, azt kiemeljék a tömegből, mert az elzárással büntethető. Lányi szerint mindenki vállalta az arcát, nem volt semmilyen atrocitás.



A tüntetés célja

Beszélt arról is, hogy külföldön és vidéken is több helyen felvonultak, küldték a képeket a helyszínekről, aminek nagyon örültek. Lányi kijelentette, addig folytatják a demonstrációkat, amíg a céljukat el nem érik, amíg a kormány ki nem áll, és mond nekik valamit. A szervező beszélt arról is, hogy először is a közmédia megtisztulására van szükség, mert az segíti szerinte az emberek tisztább gondolkodását, ezután kellene új választási rendszer, majd jöhetnének az új, előrehozott választások.