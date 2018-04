Szavaztunk

Újraválasztást kérvényez a Jobbik Miskolcon

hirdetés

Ennek részeként kiderült, hogy Miskolcon, a Borsod 1-es választókerületben az Országos Egyéni Választókerületi Bizottság a törvényi határidőn túl, április 15-én állapította meg a szavazás végeredményét, amely szerint a Fidesz jelöltje, Csöbör Katalin 127 szavazattal nyert a jobbikos Jakab Péter előtt - írja a 24.hu.



"Mindez azt jelenti, hogy Borsod 1-es választókerületben nem sikerült a szavazást a törvényeknek megfelelően lebonyolítani, ezért a mai napon a Jobbik kezdeményezte a Nemzeti Választási Bizottságnál a választás megismétlését" - írták.



A választási eljárási törvény valóban úgy szól, hogy „az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb a szavazást követő hatodik napon megállapítja a választás egyéni választókerületi eredményét” – ez alapján pedig Miskolcon is szombaton kellett volna megállapítani az eredményt. Más kérdés, hogy önmagában ez valószínűleg nem ok a választás megismétlésére, még ha az NVB megállapítja is a jogsértés tényét.