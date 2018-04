Választás 2018

Meghirdették az újabb kormányellenes tüntetést, már most hatalmas az érdeklődés

"2.0 Mi vagyunk a többség - újabb tüntetés a demokráciáért!” címmel ismét tüntetni fognak a kormány ellen április 21-én, jövő szombaton.



Az eseményt éjszaka hirdették meg a Facebookon és már most óriási az érdeklődés. Több mint ötezren jelezték részvételüket és és 15 ezren érdeklődnek az esemény iránt.



Az újabb kormányellenes tüntetést még a szombat esti demonstráción jelentették be. Gulyás Balázs, az internetadó elleni tüntetés szervezője beszédében arról beszélt, hogy a Fidesz mára a hazugság, a gyűlölet és a félelem pártja lett. Bejelentette, hogy jövő szombaton is tüntetést tartanak, 18:00-kor a Kossuth téren.