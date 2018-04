Balhé az LMP-ben

Sallai Róbert Benedek nekiment Hadházy Ákosnak

Szemtanúk szerint Sallai Róbert Benedek, leköszönő LMP-s országgyűlési képviselő szombaton megpróbálta megütni az LMP országgyűlési képviselőjét és társelnökét, Hadházy Ákost, majd elviharzott a helyszínről.

Az index.hu információi szerint Sallai Róbert Benedek, leköszönő LMP-s országgyűlési képviselő szombaton egy visszalépett képviselő etikai bizottsági meghallgatásán megpróbálta megütni az LMP országgyűlési képviselőjét és társelnökét, Hadházy Ákost, majd elviharzott a helyszínről.



Az esetet több szemtanú is megerősítette az Indexnek, de hozzátették, hogy azért nem arról van szó, hogy a két politikus összeverekedett volna.

Hadházy a lapnak azt mondta, hogy éppen ő beszélt, amikor Sallai hirtelen nekirontott és meg akarta ütni. Többen lefogták, de még így is sikerült a székével együtt fellöknie Hadházyt. A politikus Facebook-oldalán is megerősítette az incidenst, majd azt írta, a Fidesz évek óta csepegteti, újabban dézsából önti a gyűlölet mérgét a közéletbe, ha ezt sikerül semlegesíteni, legyőzhetőek, de ha nem, akkor végleg ők győztek.



Több szemtanú is azt nyilatkozta nekünk, hogy Hadházy az eset után eszméletét vesztette pár percre.

Az LMP is megszólalt az ügyben, azt írták, hogy a párt az erőszak minden formájával szemben a zéró tolerancia elvét vallja, ezért a mai napon történt eseményeket követően azonnal megkezdődött a párton kívüli jogi és a párton belüli fegyelmi eljárás Sallai R. Benedekkel szemben.



Hadházy Ákos ellen egyébként már a választás előtt etikai vizsgálat indult a párton belül, mert az LMP legfőbb döntéshozói testületeinek határozatai ellenére kokettált a szocialistákkal.

Hadházy a választások után a 24.hu-nak adott interjújában arról beszélt, hogy Schiffer András és Sallai Róbert Benedek sokmilliós perrel fenyegette azokat a jelölteket, akik visszalépnek az esélyesebb ellenzékiek javára. Schiffer ezért a kijelentésért perrel fenyegette meg Hadházyt.