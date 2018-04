Demonstráció

Kormányellenes tüntetés: ezt kéri a szervező a résztvevőktől

hirdetés

Egy szó nem igaz abból, amit a kormányhoz közeli lapok állítanak – szögezte le Gulyás Balázs, az ATV Egyenes beszéd című műsorában.



A szombati tüntetés egyik szervezője kategorikusan cáfolta a lapok állításait, amely szerint a szombat estére meghirdetett tüntetése szélsőbaloldali anarchista csoportosulások, és a Soros hálózat válogatott katonái a 2017-ben rendezett hamburgi G20 csúcstalálkozó elleni tiltakozás mintájára akarják lángba borítani a fővárost. Ezek hazugságok – tette hozzá. Majd azzal folytatta, hogy békés rendezvényt szeretnének, ezért a rendőrséget is arra kérik, hogy lépjenek fel a randalírozókkal szemben.



„Kérjük, hogy mindenki öltözzön fel szépen, mert lesznek rendőrségi kamerák. Kerüljünk be szép ruhában a történelembe” – tette hozzá a szervező.



A tüntetők fő problémája, hogy kétharmadról beszélnek, miközben a Fidesz kevesebb szavazatot kapott, mint a vesztesek. Az az egyik gondjuk, hogy ez a választási törvény egy 48 százalékos kisebbségnek túlhatalmat, alkotmányozó többséget ad. Arra is emlékeztetett, hogy a Kúria kimondta, visszaélt a joggal a kormány, amikor a Fideszt segítette a hirdetésekkel.



Gulyás elmondta, hogy azt is szeretnék, hogy vizsgáljanak ki az illetékesek minden olyan esetet, ahol felmerül a gyanú a választási csalásra. Ezeken a helyeken a szavazatokat újra kell számolni – vélekedett Gulyás Balázs. Az a céljuk, hogy ne lehessen elcsalt szavazat, mert az aláássa a bizalmat, hogy ez egy tiszta választás volt. A tüntetés arról is szól – folytatta Gulyás – hogy igazságtalan a választási rendszer.



Az összes követelésük egyébként 15 szóban elfér, de nem gondolják, hogy egy tüntetéssel elérhetőek a céljaik. Azt tervezik, hogy nyomást gyakorolnak a kormányra, vagyis nem hagyják abba a tüntetést.



Arról is beszámolt, hogy négy vidéki városban lesz tüntetés, és legalább kilenc külföldi demonstrációról is hallottak. Abból kettő lesz Lengyelországban, mert a lengyelek elkezdtek félni az illiberális franchise-tól – mondta a szervező.



A legnagyobb közösségi oldalon eddig 36 ezren jelezték, hogy részt vesznek rajta, emellett százezren jelölték azt, hogy érdekli őket a tüntetés.



A Jobbik, az MSZP, a DK, az LMP és a Momentum is részvételre buzdítja szimpatizánsait. Hiába jelezte több ellenzéki párt is, hogy felszólalnának a rendezvényen, erre a szervezők nem adtak engedélyt.