241 szavazat lett érvénytelen egy rossz pecsét miatt Marcaliban

A bonyodalmat okozó pecsét a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal főjegyzőjéé volt, és előző este bent maradt egy kisbuszban. Dél körül vitték vissza a szavazókörbe, onnantól kezdve egy másik pecséttel felváltva használták. A banális hiba miatt Marcali 7-es számú szavazókörében alulmaradt a Jobbik jelöltje, igaz, a győzelme a választókerületi eredményeket nem befolyásolta volna - írja az Index.



A marcali központú Somogy megye 3. számú választókerületének 7. számú szavazókörében 727 szavazatból 241 egyéni jelölte érkező szavazatot, azaz a voksok több, mint 33 százalékát érvénytelenítették.



A választókerületben 52,73 százalékkal nyert a Fidesz-KDNP-s Móring József Attila, míg a Jobbik színeiben induló olimpiai bajnok vízilabdázó Steinmetz Ádám 36,56 százalékot gyűjtött be.



Steinmetz Ádám arról számolt be, hogy előző nap a szavazókört a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal főjegyzőjének pecsétjével hitelesítették. Ez a pecsét szombat este bent maradt egy kisbuszban, ami a választások napján szállította a mozgóurnát. A jegyző pecsétjét dél körül vette észre a buszban ülők egyike, és visszajuttatta azt a marcali szavazókörbe, ahol onnan kezdve az eredeti pecsét mellett ezt is használták, ami szabálytalan.



A jegyzőkönyv vezetőjének urnabontás után tűnt fel, hogy egyes szavazólapokon más pecsét szerepel, vagyis rossz pecséttel lettek hitelesítve.



Steinmetz Ádám elmondása szerint az urnabontást követően megszámolták a szavazatokat, és a törölt szavazatok között többségében őrá érkező voksok voltak. Összességében ha nincsenek a törölt szavazatok, 9 szavazattal nyerte volna meg ezt a szavazókört is a városban, így viszont alulmaradt 44 szavazattal. A somogyi 3. számú kerület központja Marcali, a városban összességében a jobbikos jelölt gyűjtötte a legtöbb szavazatot.



A Jobbik megvárja a szombati végleges eredményt, miután a külföldről érkező szavazatokat is feldolgozták, megteszik a szükséges jogi lépéseket.