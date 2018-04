Választás 2018

Egy nappal a választás után meglepő levelet kaptak a kórházak főigazgatói

Arról értesítették őket, hogy tíz napon belül fizessék be a Magyar Államkincstárnak a számlájukon parkoló, 'kötelezettséggel nem terhelt' maradványösszegeket. 2018.04.13 11:05 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Egy nappal a választás után arról értesítették a kórházak főigazgatóit, hogy 10 napon belül fizessék be a Magyar Államkincstárnak a számlájukon parkoló, „kötelezettséggel nem terhelt” maradványösszegeket - írja a Népszava.



Mint ismeretes, novemberben 54,6 milliárd jutott a kórházak adósságrendezésére, majd 7,6 milliárdot adtak egyszeri juttatásként a fogorvosoknak, áprilistól pedig havi 130 ezer forinttal növelték az apanázsukat, de húsz milliárdot vitt el a költségvetési tartalékból az is, hogy előrehozták a szakdolgozók korábban kialkudott 8 százalékos béremelését.



Most viszont úgy tűnik, visszaszedne egy "kis" pénzt a Fidesz, ezért visszakérik a kórházi tartalékokat, melyek úgy keletkeztek, hogy a szociális hozzájárulási adót tavaly öt százalékkal csökkentették, így a kórházaknak a tervezettnél kevesebb járulékot kellett kifizetniük az intézményekben dolgozók után.



Ezeket az összegeket nem költhették el a kórházak, csupán gyűjtögethették egy külön számlára.



A lap szerint az igazgatók abban bíztak, hogy a kórházak majd megkapják ezt az intézményenként akár több százmilliós összeget, amely a Népszava becslése szerint már összesen már húsz milliárd forint is lehet.



A levél értelmezése sem egyértelmű, akad olyan igazgató, aki szerint amíg adóssága van a kórházának, addig nincs olyan pénze, amit nem terhel kötelezettség, vagyis nem feltétlenül kell ezt az összeget visszafizetni.