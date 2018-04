Választás 2018

Eddig nem talált csalásra utaló bizonyítékot az ellenzék

A pártok csütörtökön vették át a Nemzeti Választási Irodától a listás eredményekről szóló jegyzőkönyveket. Összesen 22 ezer jegyzőkönyvet kell átnézzenek. Karácsony Gergely szerint az ellenzék becsapja magát, ha tömeges választási csalásra fogja a vereséget. Erre ugyanis semmilyen jel nem utal.



CD-kkel a kezében jött ki a választási bizottság MSZP-és delegáltja a Nemzeti Választási Irodából. Litresits András délben kapta meg a listás eredményeket tartalmazó szavazatszámlálási jegyzőkönyveket.



Valamennyi párt csütörtökön juthatott hozzá ezekhez az adathordozókhoz. Ezeket is átnézik, éppen úgy, mint az egyéni eredményeket rögzítő jegyzőkönyveket, amelynek feldolgozását már szerdán elkezdték a pártok.



Mindenegyes szavazókörön végigmennek, mint ahogy ez a már a valasztas.hu oldalán is látszik, hogy felkerültek az oldalra a jegyzőkönyvek. Így szavazókörönként ellenőrizhető, hogy megegyeznek-e a nyilvánosságra hozott eredmények a szavazatszámlálók által rögzített jegyzőkönyvi adatokkal.



„Nem tapasztaltunk visszaéléseket. De nyilván ennek a feldolgozásánál még nagyon az elején vagyunk. Gyakorlatilag ez most ezekkel a CD-kkel együtt 22 ezer jegyzőkönyv” – magyarázta az ATV Híradójának Litresits András.



Karácsony Gergely az Egyenes Beszédben már konkrétabban fogalmazott szerdán: szerinte becsapja magát az ellenzék, ha a választási csalásra fogja a vereséget. „A mi világunkban valahogy meg kell azt magyarázni, hogy a mi világunk ilyen a kicsi, a másik meg ilyen nagy és belekapaszkodunk ilyen tudatmódosító szerekbe, hogy akkor elcsalták a választást. Úgy tűnik, hogy tömeges csalásra az ég adta világon semmi jel nem utal” – fogalmazott.



A Momentum is átvette a jegyzőkönyveket, és már el kezdték átnézni. „Nagyon-nagyon sokan dolgoznak a mi adatcsapatunkban és a jogászaink közül is, hogy feltárják a visszásságokat. Azokat a körzeteket vizsgáljuk, ahol nem voltak ellenzéki delegáltak” – nyilatkozta Fekete-Győr András.



A Fidesz kommunikációs igazgatója megérti az ellenzék elkeseredését, de szánalmasnak is tartja, hogy csalással próbálják megmagyarázni a vereségüket. „Apróbb hibák történhettek egyes szavazókörökben, de nyilvánvaló, hogy ez nem volt országos szintű. Ha bárki ilyet észlelt, bejelentést kellett tegyen” – mondta Hidvéghi Balázs. A hivatalos végleges eredményt szombatra ígérte a Nemzeti Választási Iroda, utána a jogorvoslati határidőkön belül lehet még panasz benyújtani a választás miatt.