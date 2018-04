Választás 2018

Putyin is gratulált Orbánnak

hirdetés

Vlagyimir Putyin orosz elnök, Giorgi Kvirikasvili georgiai miniszterelnök és Csen Sze-csing, a Bank of China elnöke is gratulált Orbán Viktor magyar kormányfőnek a vasárnapi választási győzelméhez - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.



Vlagyimir Putyin gratuláló levelében azt írta: jelentős az orosz-magyar együttműködés potenciálja.



Az orosz elnök meggyőződését fejezte ki, hogy a konstruktív kétoldalú kapcsolatok fejlesztése megfelel a két ország és egész Európa érdekeinek.



Giorgi Kvirikasvili gratulációjában úgy fogalmazott: a két ország kölcsönös tiszteleten, megértésen alapuló kapcsolatai és barátsága minden területen egyre erősebbekké válnak.



A Bank of China elnöke azt írta, örömmel értesült róla, hogy Orbán Viktor újra győzelmet aratott.



"Az elmúlt évek során az Ön vezetése alatt a magyar kormány hatékony kormányzással kiemelkedő eredményeket ért el. Ezzel egy időben a kínai-magyar kapcsolatok példátlan fejlődésen mentek keresztül" - fogalmazott Csen Sze-csing.