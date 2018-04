Bence 11 éves volt

Megszólalt Szita Bence egyik gyilkosa

Hat évvel ezelőtt Bogdán József és társa követték el az egyik legbrutálisabb gyilkosságot Magyarországon. Polcz Erika megbízására öszeverték, összeszurkálták, majd élve eltemették a 11 éves Szita Bencét.

Hat évvel ezelőtt Bogdán József és társa követték el az egyik legbrutálisabb gyilkosságot Magyarországon. Polcz Erika megbízására öszeverték, összeszurkálták, majd élve eltemették a 11 éves Szita Bencét. A nő azért adott utasítást a szörnyű gyilkosságra, mert féltékeny volt a kisfiúra, akit párja, a gyerek mostohaapja sajátjaként szeretett.



A gyerek egyik gyilkosa, Bogdán József interjút adott a Borsnak. Elmondta, hogy kórházban van, de a betegségéről nem akart beszélni, mert "sok a kárörvendő ember, aki azt mondaná, hogy megérdemli". Mint mondta, nem is akart beleegyezni a vizsgálatokba, de végül nem tudta elkerülni azokat.



Úgy tudja, még két hétig kórházban lesz, azután Szegedre viszik a Csillag börtönbe, ahol az ország legkegyetlenebb gyilkosait tartják fogva.



Elmondta azt is, a börtönben dolgozik, a celláján azonban csak egy tengerimalaccal osztozik, melyet egyébként a balástyai rémtől örökölt. A balástyai rémként elhíresült férfit négy gyilkosságért ítélték el, de ő maga ötöt vallott be. Két évvel ezelőtt öngyilkos lett.



Bogdán József elmondta azt is, van egy lánya, de ő teljesen külön életet él Kaposváron, van egy unokája is, őt azonban még sosem látta.



A börtönbéli legjobb barátja egyébként egy másik brutális gyilkos, a magyarbánhegyesi családirtóként elhíresült férfi. Ügyeikről állítólag sosem beszélnek egymással.



Szita Bence meggyilkolásával kapcsolatban azt mondta, társa mutatta be őt a megbízónak. Továbbra is azt állítja, nem vett rész a gyilkosságban, ott sem volt, mikor Bencével végeztek.





"Engem ott hagytak a toponári sörözőben. Ők elmentek hárman, ameddig visszaértek, én söröztem. Amikor visszajöttek a kocsival, a gyerek már nem volt velük. Beültem az autóba, Erika olyan ideges volt, hogy alig tudott vezetni, remegett a keze. Én csak a gyilkosság napján láttam a gyereket a sörözőben, én adtam neki pénzt, hogy vásároljon magának valamit. Chipset vett meg üdítőt. Aztán Kertész és Erika elvitték autóval" - mondta.



Polcz Erika nemrég ugyanabban a kórházban halt meg, ahol Bogdánt most kezelik.