Ungár Péter ajánlatot tett a lapra Simicskánál?

A Magyar Nemzet bezárása után csütörtökön Egerben a lap alapításának 80. évfordulójára szervezett konferencián volt mindenki, aki érintett, arról azonban már nincsenek pontos hírek, hogy a megszüntettet újság főszerkesztője, Schlecht Csaba is járt-e. A konferenciát ugyanis előbb áttették az egri egyetemről a Kepes Intézetbe, aztán pedig a sajtót is kizárták az eseményről.



Közben a hvg.hu úgy értesült, Ungár Péter frissen megválasztott LMP-képviselő, Schmidt Mária fia nemcsak tette ajánlatot a Magyar Nemzetre, de az "tárgyalási alapnak, komolyan veendőnek" látszik, így ezekről hamarosan megkezdődnek az egyeztetések a politikus és Simicska Lajos között.



A Magyar Nemzet munkatársai kedden, a délelőtti szerkesztőségi értekezleten tudták meg, hogy aznap az utolsó lapot kell megcsinálniuk. Ezzel egy időben a Lánchíd Rádiónál is bejelentették, hogy kedd éjfélkor leáll az adó. Finanszírozási problémákra hivatkozva ugyanis - Simicska Lajos döntése alapján - a kiadó április 11-én beszüntette a médiatartalom-szolgáltatást.



A 24.hu utánajárt annak a január óta a médiaszakmai körökben terjedő pletykának is, miszerint a Brit Media Kft. (a 168 Óra hetilapot kiadó Telegráf Kft. 100%-os és a Klubrádió Zrt. kisebbségi tulajdonosa) állítólag vevőjelöltként érdeklődik Simicska Lajosnál a Magyar Nemzet, az mno.hu és a Heti Válasz megvásárlása iránt. Végül azonban arra jutottak, hogy a Brit Media Kft. nem fog érdeklődni ajánlatot tenni.