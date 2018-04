Álhírek

Botrány: Sebestyén Balázs beszólt Andy Vajnának?

Úgy néz ki, megjelentek az új kamu oldalak Magyarországon. Sokan Oroszországot szidták eddig az ilyen jellegű tömegbefolyásolás miatt. Az is látszik, hogy a Facebook most sem tesz semmit az ilyen oldalak megállításáért, szabadon keringenek a Facebookon. Több ilyen oldal jelent meg, például a www.anephangja.com és a www.hir-tv.com - hogy több ilyen oldalt ne is reklámozzunk, csak kettőt mutattunk be.



Itt a hivatkozott cikk:

Sebestyén Balázs nem bírta tovább és kiosztotta Andy Vajnát, amiért durván megsértette Szinetár Dórát - Egy megosztással követeljük, hogy Andy Vajna nyilvánosan kérjen bocsánatot Szinetár Dórától és családjától! >>>



Ezt maga cáfolta Facebook oldalán Sebestyén Balázs.

De a Facebookon kering pár további egyértelmű hazugság is:



Törőcsik Mari állítólagos nyílt levele Orbánhoz sok lapot megtévesztett.



Most már BIZTOS! Választási csalás történt! Elképesztő bejelentést tett a választási iroda elnöke: - Orbán Viktor őrjöng!



Vona Gábor pár perccel ezelőtt hatalmas bejelentést tett, melyben Orbán Viktornak üzent: Egy olyan ember ne legyen Magyarország miniszterelnöke, aki...



Utóbbi a Hír TV-nek álcázza magát.



A domaineket anonim módon regisztrálták be a DNC Holdings Inc. cégnél. Így azt sem lehet tudni, hogy kik állnak mögötte. Mindegyik hírportál a felhőben van, olyan Kurucinfós módon van eldugva mind a szerkesztőség, mind maga a szerver.



Az ilyen tartalmakat mindenki kerülje. Ha már a Facebook nem tesz semmit. Bár valószínűleg ezek nem lehetnek orosz eredetűek - hiszen a tartalmuk, úgy tűnik nem Oroszország érdeke -, mindenki kitalálhatja, kihez köthetőek ezek az oldalak...