Szájer és a Fidesz: újraszámolást! A csalásról szóló hírek miatt meginogna a választási végeredménybe vetett közbizalom

A Fidesz 2002-ben azon a véleményén volt, hogy népi kezdeményezést indít a választási eljárási törvény módosítása érdekében, azért hogy lehetőség nyíljon a szavazatok újraszámlálására.



Szájer József akkor kifejtette, hogy javaslatuk minden jogkövetkezményt nélkülöz, ha az esetleges újraszámlálás után a mandátumarányok megfordulnának, akkor is az Országos Választási Bizottság által kihirdetett választási eredmény maradna hatályban. A Fidesz alelnöke szerint a szavazatok újraszámlálására azért van szükség, mert a társadalom jelentős részében erős kételyek élnek a választások tisztaságával kapcsolatban. A Fidesz módosító javaslata arra irányulna, hogy változzon a törvény azon passzusa, amely szerint 90 napon belül meg kell semmisíteni a szavazólapokat. A népi kezdeményezés a jogszabályok alapján legkorábban 41 nappal a választások után kezdődhet el, a Fidesz ekkor kezdi majd meg az aláírásgyűjtést. Szájer József szerint Magyarország érdekeivel ellentétben állna, ha a minden korábbinál több visszaélésről szóló híradások következtében a választópolgárok millióiban meginogna a választások végeredményébe, a valódi közakarat érvénysülésébe vetett közbizalom. Szájer József szerint minden politikai erő érdeke a kétségek eloszlatása.

A Fidesz népi kezdeményezését támogató érvek mindössze pár évvel ezelőtt még ezek voltak:

- az eljárásnak nem lenne jogkövetkezménye, hiszen ha az esetleges újraszámolás után változnának a mandátumarányok, akkor is az Országos Választási Bizottság által kihirdetett végeredmény maradna hatályban

- ha a Fidesz 'normál' parlamenti keretek között nyújtja be módosító indítványát, akkor azt a többség nem tűzi napirendre

- minden politikai erő érdeke, hogy a XXI. század első választásának végeredményére ne vetülhessen a kétség és a gyanú árnyéka, hiszen soha annyi bejelentés nem érkezett a választások tisztaságával kapcsolatban, mint most, s ez azt mutatja, hogy a társadalom jelentős részében kételyek élnek