Lánchíd Rádió: 'Sírtak az emberek a folyosón'

A frekvenciaengedélyünk valamikor ősszel jár le, tudtuk, hogy a hosszabbításra nincs esélyünk. De arra számítottunk, hogy addig működhetünk. Mindenkit meglepett a döntés – mondta a Népszavának a Lánchíd Rádió egyik név nélkül nyilatkozó munkatársa.



A Simicska Lajos tulajdonában lévő Lánchíd Rádió április 10-én szólt utoljára, éjféltől elhallgatott.



„Ilyet még nem éltem át, megrendítő volt. Sírtak az emberek a folyosón” – számolt be a munkatárs arról, hogyan fogadták kollégái a bejelentést. Elmondása szerint nem Simicskára haragszanak, hanem arra a helyzetre, ami kiváltotta a rádió bezárását: „egzisztenciális és erkölcsi drámát élnek át”.



A rádióhoz tömegesen érkeznek a megdöbbent, szolidaritást kinyilvánító üzenetek. Az egyik dunántúli hallgató például Simicska Lajosnak címezve ezt írta:



„Kérem ne tegye, ne szüntesse meg a Lánchíd Rádiót!



Tudom, vannak üzleti szempontok, de biztos vagyok benne, hogy Ön van olyan anyagi helyzetben, hogy hoz/hozhat olyan döntést, hogy tovább működteti ezt a Rádiót!



Hiszen ez nemcsak üzlet, ez szinte egyfajta misszió is!



Hiszen vagyunk néhányan még itt Magyarországon is, akik gondolkodunk, akiknek vannak igényei, akiknek szüksége van az Ön Rádiójára!”