'Reméljük, visszatérünk' - így búcsúzik olvasóitól a 80 éves Magyar Nemzet

Szerdán jelent meg utoljára a Magyar Nemzet című napilap, éjfélkor elhallgatott a Lánchíd Rádió. 2018.04.11

Mint arról a ma.hu is beszámolt, Simicska Lajos úgy döntött, nem finanszírozza a tovább a médiaportfóliójába tartozó Magyar Nemzetet és a Lánchíd Rádiót.



A napilap szerdán jelent meg utoljára, ezzel párhuzamosan megszűnt online verziója, az mno.hu is. A Lánchíd Rádió kedd éjfékor elhallgatott.



"Hisszük, hogy Magyarországon létezhet még demokrácia és pártatlan tájékoztatás, reméljük, visszatérünk!" - írta búcsúcikkének online címlapi ajánlójában a Magyar Nemzet.



Körmendy Zsuzsa publicista azt írja, G-nap óta többen figyelmeztették, menjen el a laptól, mert az gyakorlatilag halálra van ítélve. "De lesz folytatás, ebben biztos vagyok. A halálos ítélet lehet politikai termék. A polgári tradíció nem lehet" - zárta sorait.



Róna Péter közgazdász sajnálja, hogy megszűnik a lap, szerinte ez is jelzi, hogy "Magyarország Orbán országa lett", "a gyűlölet és gyűlölködés országa" - írta.



Lányi András filozófus úgy látja "hogy a nehéz időket látott Magyar Nemzet az utolsó években visszaszerezte rangját, becsületét. Idővel a magyar nemzet is visszaszerezheti még" - tette hozzá.



A teljes cikkben, melyet itt olvashat, búcsúzik még Bod Péter Ákos közgazdász, Kukorelly Endre író és Schiffer András jogász is.