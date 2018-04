Választás 2018

Egy teljes hétig nem lehet megnézni a választási jegyzőkönyveket

A Nemzeti Választási Iroda informatikai rendszere az országgyűlési választás napján robbant le, és a teljes rendszert azóta sem állították vissza, csak lebutított formában. 2018.04.10

A rendszerhiba miatt a valasztas.hu-n csak a Nemzeti Választási Bizottság vasárnap hozott 12 határozata érhető el, illetve a szavazáson történt rendkívüli események listája. (Például, hogy hol szólalt meg a csengő a szavazóhelyiségnek helyet adó iskolában a választás ideje alatt.)



A 444.hu szerint viszont nem érthetők el a 11 000 helyi választási bizottság vasárnapi jegyzőkönyvi adatai, és nincsenek meg a választókörzetek korábbi választásokra vonatkozó adatai sem, így azokkal nem lehet összehasonlítani a friss eredményeket.



A 24.hu azt írja, az MSZP információi szerint Pálffy Ilona NVI-elnök azt a tájékoztatást adta, hogy az adatok egyelőre nem lesznek elérhetők, az informatikai rendszert, így a honlapot is várhatóan a hétvégére tudják teljesen helyreállítani.



A lap szerint az MSZP kétségbe vonja az NVI elnökének állítását, miszerint a rendszer a jelenlegi formájában is megbízható, auditált formában működik, ezért azt kérték, a választási iroda fogadja a párt által delegált szakértőket, hogy belenézhessenek a választás napján keletkezett dokumentumokba. Csakhogy a szkennelt dokumentumok átadása szintén napokba telhet – írja a lap.



Pedig egyre több a kérdés, sok választókerületben furcsa dolgok történtek, a DK és a Jobbik is választási csalást sejt, az LMP pedig teljes körű újraszámlálást szeretne.