Választás 2018

Mintha eltűntek volna az ellenzéki pártok listás szavazatai az urnákból

A bogdásai és a bajai szavazókörben az összes érvényes listás szavazatot a Fidesz kapta, miközben egyéniben más pártok jelöltjei is kaptak nem kevés szavazatot.



A Demokratikus Koalíció és a Jobbik is beszámolt fura esetekről, amikor a jelöltjük egyéniben számottevő mennyiségű szavazatot kapott, listán viszont semmit. A Jobbik konkrétan arra utalt, hogy a listás szavazóikat egy másik párt számára írták jóvá.



A szavazóköri adatokat átnézve a 444.hu is talált jónéhány olyan települést, ahol nagyon furák az eredmények.



A Baranya megyei Nagypeterden a Jobbik egyetlen szavazatot sem kapott egyéniben, miközben a listán 119-en szavaztak rájuk. A Hajrá Magyarország! Nevű ismeretlen pártnak eközben 76 szavazatot írtak jóvá egyéniben.



Pécsudvardon 173 érvénytelen szavazatot számoltak egy szavazókörben, ez majdnem a fele az összes leadott listás szavazatnak. Ezek a szavaztok fura módon mind az ellenzéki szavazatok közül tűntek el:



Olyan mintha az ellenzéki képviselőként indult Mellár Tamásra szavazók egyáltalán nem szavaztak volna listán egy ellenzéki pártra sem.



Szokolyán 57 érvénytelen szavazat volt, ezt szinte mind az ellenzéki pártok bukták, a Fidesz-KDNP-re ugyanúgy behúzták az X-et a választók egyéniben és listán is (5 szavazat híján).



A Somogy megyei Kaposfőn hasonló a helyzet: ott 89 érvénytelen listás szavazatot találtak az urnában. Olyan mintha a szavazók egyéniben leszavaztak volna a Jobbikra (142 szavazat), listán pedig nem (97 szavazat), helyette viszont érvénytelenül szavaztak volna.

Dejtáron 722 szavazónak 252 érvénytelen szavazatot sikerült összehozni a pártlistás szavazatok esetében, amely hihetetlenül magas szám.



Érdekes módon azonban ez csak az ellenzéki jelöltek listás eredményére volt hatással, ők az egyéni eredményükhöz képest jóval kevesebb listás szavazatot kaptak, a Fidesz-KDNP viszont még többet is.



Biatorbágy egyik szavazókörében 727 listás szavazatból 192 volt érvénytelen. Ebben a körzetben indult az LMP-s Szél Bernadett is, egyéniben jól is teljesített a kérdéses szavazókörben az LMP. A listás szavazásnál viszont hirtelen veszítettek 180 szavazatot, ez pedig jóval több annál, mint amennyit más ellenzéki pártok az átszavazás miatt elszipkázhattak tőlük.



A Borsod megyei Zádorfalván 62 événytelen szavazatot találtak az urnában az összesítés szerint. Igen ám, de 183 szavazó volt összesen, azaz az érvénytelen szavazatok az összes szavazat harmadát teszik ki, ami megint magas arány. Amúgy az urnában 13-al több szavazólapot találtak annál, mint ahányan egyáltalán elmentek szavazni. A szavazókörben a Fidesz nyert, nagy többséggel.



Budapest II. kerületében a 004-es számú szavazókörben épp az ellenkezője történt, mint Nagypeterden: az egyéniben jól szereplő Jobbik listán valahogy egy szavazatot sem kapott, a teljes ismeretlen Net Párt viszont feltűnően sokat, 66 szavazatot.



Fulókércsen valahogy eltűnt négy egyéni szavazat az urnából, listán viszont 5-tel több lett, és volt 31 érvénytelen szavazat is, amely furcsa módon csak az ellenzéki szavazatokat csökkentette jelentősen.



Kunpeszéren egy ruszin nemzetiségű polgár szavazott, mégis két érvénytelen nemzetiségi szavazólap volt az urnában.