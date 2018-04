Választás 2018

Gyurcsányék nem fogadják el a választás eredményét

Gyurcsány Ferenc pártelnök keddi, budapesti sajtótájékoztatóján bejelentette, a DK az összes kézzel írt választókerületi jegyzőkönyvet kikéri, hogy azokat összevethessék az interneten közzétett hivatalos választási adatokkal.



A politikus emellett újraszámlálást követel minden olyan választókerületben, ahol nem volt ellenzéki szavazatszámláló. Azt is egyesével ellenőrzik, hogy a jegyzőkönyvek szerint hány érvénytelen szavazatot adtak le a választók és ezeket melyik pártok kapták volna - tette hozzá. Azt is egyenként kell ellenőrizni, hogy a jegyzőkönyvek tartalmaznak-e életszerűtlen aránytalanságokat az egyéni és a listás szavazatok között - mondta.



A pártelnök indoklásként azt mondta, nincs hiteles magyarázat a választási informatikai rendszer vasárnapi összeomlására, ahogy arról sincs kimutatás, hogy a helyreállító munkák nem befolyásolták-e a nyilvánosságnak szolgáltatott adatokat. Hozzátette, hogy az informatikai rendszer összeomlása miatt nem lehetett interneten mozgóurnát rendelni, amivel sokakat kizártak a részvételből.



Az is gyanús, hogy a szavazatszámláló bizottságok tagjait több választókerületben nem engedték oda, amikor elektronikusan rögzítették a szavazás eredményét - folytatta.



Gyurcsány Ferenc elfogadhatatlannak tartja, hogy az urnazárás után három és fél órán keresztül nem voltak nyilvánosak az adatok. Ezzel lehetőséget teremtettek arra, hogy egyes szavazókörökben akár órákig "manipulálják a választás végeredményét, és ha kell, új szavazatokat gyártsanak" - közölte. Szerinte arra sincs magyarázat, hogy a hivatalosa adatok szerint az urnazáráskor alacsonyabb volt a részvétel, mint fél órával korábban.



A DK elnöke konkrét példákra áttérve bemutatta egy újpesti szavazókör hivatalos eredménytábláját, ahol jelöltjük, Varju László 244 egyéni szavazatot kapott, de pártja egyet sem. Hozzátette, hogy a Pest megyei Gyömrő egyik szavazókörében egy másik jelöltjükre, Nyeste Andreára 73-an voksoltak, de a DK-ra senki.

Ez nem csak ésszerűtlen és életszerűtlen, de felveti annak a gyanúját, hogy a listás szavazatok összeszámlálásánál valakik tudatosan csaltak - jelentette ki Gyurcsány Ferenc.



Hangsúlyozta, hogy 1990. óta nem fordultak elő ilyen anomáliák.



Egy kérdésre válaszolva azt mondta, az általa említett újpesti szavazókörben volt DK-s delegált, vele egyelőre egyeztetnek, mert nem világos, hogy az elektronikus adatrögzítésnél jelen volt-e.



Gyurcsány Ferenc egy másik kérdésre azt mondta, hogy már a választások éjszakáján is tettek bejelentéseket, és most mind a 106 választókerületi elnökükkel konzultálnak a továbbiakról.



Más témára áttérve Gyurcsány Ferenc megfontolandónak tartotta Gulyás Mártonnak, a Közös Ország Mozgalom vezetőjének a felvetését, hogy az ellenzéki képviselők ne vegyék fel a mandátumukat. Kiemelte, hogy az ilyen akcióknak csak akkor van esélyük, ha abban a teljes ellenzék részt vesz. Emlékeztetett, hogy korábban pártja képviselői kivonultak a parlamentből, de annak nem volt komoly hatása a közvéleményre.