Megszűnik a Magyar Nemzet, elhallgat a Lánchíd Rádió

Szerdán jelenik meg utoljára a Magyar Nemzet napilap, kedd éjfélkor elhallgat a Lánchíd Rádió. A HírTV tovább működhet, ám leépítések lesznek a tévécsatornánál. A Heti Válasz csak akkor marad meg, ha talál magának vevőt, aki tovább finanszírozza a hetilapot. Simicska Lajos visszavonul a médiából - írja az index.hu.



Simicska Lajos ugyanis úgy döntött, nem finanszírozza a tovább a médiaportfóliójába tartozó Magyar Nemzetet és a Lánchíd Rádiót.



A Magyar Nemzet finanszírozási problémái miatt, a tulajdonosok döntése alapján 2018. április 11-től a kiadó beszünteti médiatartalom-szolgáltatási tevékenységét, így megszűnik a Magyar Nemzet napilap és annak online verziója, az mno.hu.



A 80 évvel ezelőtt alapított Magyar Nemzet napilap utolsó nyomtatott száma holnap, 2018. április 11-én jelenik meg - közölte a Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft. Úgy tudjuk, 10 órára hívtak össze szerkesztőségi értekezletet, itt jelentették be a munkatársaknak a tulajdonos, Simicska Lajos döntését.



A Lánchíd Rádió Kft ezzel párhuzamosan közölte, hogy éjfélkor elhallgat a Lánchíd Rádió.



A Lánchíd Rádió finanszírozási problémái miatt, a tulajdonosok döntése alapján 2018. április 11-től a társaság beszünteti médiaszolgáltatási tevékenységét, így 2018. április 10. éjfélkor elhallgat a rádió adása.

Leépítés a HírTV-nél, a Heti Válasz kereshet magának új tulajdonost

A Simicska-médiaportfólióhoz tartozó HírTV-t ugyanakkor nem zárják be, tovább sugározhat, ám információnk szerint ott is "racionalizálás lesz". Mindez nyilván leépítéseket jelent a tévécsatornánál.



A Heti Válasz sorsa is kérdéses, úgy tudjuk, hogy Simicska Lajos azt üzente meg, hogy kereshetnek maguknak új befektetőt. Ha találnak, eladja a lapot, és működhet tovább. Ellenekező esetben viszont a hetilap is megszűnik.