Vádemelés

Félszáz ingatlanba tört be a balatoni sorozatbetörő

Előfordult, hogy a férfi napokra, volt, hogy két hétre önkényesen elfoglalt épületeket, amelyeket a korábbi bűncselekményekből megszerzett áruk raktározására is használt. 2018.04.10 09:49 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Mintegy félszáz ingatlanba tört be egy férfi a Balaton déli partján tavaly, a siófoki ügyészség nagyobb értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás és más bűncselekmények miatt emelt vádat ellene - tájékoztatta a Somogy Megyei Főügyészség kedden az MTI-t.



Azt írták: a 61 éves hajléktalan Balatonszárszó és Balatonföldvár térségében 2017 júniusa és novembere között készpénzt, élelmiszert, könnyen mozdítható és értékesíthető műszaki cikkeket zsákmányolt, esetenként 300 forint és 807 ezer forint közötti értékben. Lemezszekrény felfeszítésével megpróbálta elvinni egy panzió 800 ezer forintos bevételét is, de nem járt sikerrel.



Előfordult, hogy a férfi napokra, volt, hogy két hétre önkényesen elfoglalt épületeket, amelyeket a korábbi bűncselekményekből megszerzett áruk raktározására is használt - tették hozzá.



Az ügyészség börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a bíróságnak a korábban már büntetett, előzetes letartóztatásban lévő férfival szemben.