Megszűnt a Baloldali Frakció a székesfehérvári közgyűlésben

Megszűnt a Baloldali Frakció a székesfehérvári közgyűlésben, miután But Sándor hétfőn kilépett a képviselőcsoportból - közölte az önkormányzat az MTI-vel. Az Együtt politikusa az MSZP-Együtt közös jelöltjeként lett önkormányzati képviselő.



But Sándor a döntéséről értesítette Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármestert.



A közgyűlés szervezeti és működési szabályzata szerint a egy képviselőcsoportnak legalább háromtagúnak kell lennie, ám But Sándor kilépésével a frakció létszáma kettőre csökkent - írta az önkormányzat. A frakció tagja volt még a szocialista Márton Roland (MSZP-Együtt) és Ráczné Földi Judit (DK).