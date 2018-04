Választás 2018

Egyre több összeesküvés elmélet kering a szavazás körül

Egy delegált szerint érdemes megnézni, hogy tényleg azok az adatok vannak e berögzítve, amiket ők összeszámoltak - bár a posztját már el is távolították a Facebookról. De sokan gyorsan a segítségére siettek, ugyanis többen, megosztás előtt képernyőmentést is készítettek - olvasható a kommentekben. De lássuk csak, minden ellenzéki listás szavazat hiányzott?









Az eredeti szöveg változtatás nélkül

“A tegnapi választás margójára.

1994 óta dolgozom a választásokban és sosem voltak kétségeim.

Tegnap estig.

Azóta őrlôdöm.

Őrlődöm mert bizottsági elnökként társaimmal arra esküdtem fel hogy a szavazás tisztaságára vigyázok. Mi ezt az esküt és ezt a munkát mindig komolyan vesszük . Az előző évekhez hasonlóan most is állítom hogy a szavazókörben nem történt csalás. NEM volt radirozható vagy eltűnő tintás toll, NEM cserélte ki senki az urnàkat, NEM módosította senki a szavazólapokat. Erre - hacsak nincs benne az egész bizottság delegáltastól - egyszerűen nincs lehetőség .

ÁMDE nem hagy nyugodni néhány miért. Mert

MIÉRT szóltak ki a HVI-től a szavazókörökbe hogy ne siessünk mert először a fővárost rögzítik addig úgysem tudnak mást

MIÉRT mondták hogy 10 óra elôtt ne menjünk be akkor sem ha készen vagyunk

MIÉRT nem tudtak elérni senkit a hivatalban telefonon ebben az időszakban több szavazókörből pl abból az óvodából ahol bezártak egy komplett bizottságot akik nem tudtak kijönni

MIÉRT volt az hogy amikor beértünk a hivatalos dokumentumokkal ( JEGYZŐKÖNYVEK) melyekben levő végeredményt ilyenkor szokták jelenlétükben rögzíteni a rendszerbe akkor kiderült hogy már minden fel van töltve és csak egy erről kinyomtatott papirt láttunk? Magánál a rögzítésnél NEM VOLTUNK JELEN SEM MI SEM A JEGYZŐKÖNYVEK !!

MIÉRT mutatott ebben az időben a TV már 80%-os feldolgozottságot amikor a szavazóköröknek csak 1/3- a volt bent ?

Én kis ember vagyok a gépezetben több társammal együtt . Becsülettel tesszük / tettük a dolgunkat .

MIÉRT és kinek jó az hogy hiteltelenné tegye a MI munkánkat ??

Harsog az internet és én nem tudom hogy hiteles-e az eredmény avagy nem de szeretném javasolni hogyha csalást keresnek azt ne a szavazóköri bizottságokban keressék mert mi a belünket is kidolgoztuk és úgy tudom nem mi kapunk 1 millás prémiumot...

Minden esetre elgondolkodtató az amit tegnap este tapasztaltam . Legalábbis én elgondolkodtam és úgy döntöttem leírom ide. Hátha mást is érdekel .”

Hiányzik kb. egymillió szavazat?

Választási csalás? Elpárologtak az MSZP szavazatai

A Pécsi Stop arról ír, hogy rendkívül furcsának találta egy bajai férfi, hogy a szavazókörében senki nem szavazott az MSZP-P listára, miközben például ő is rájuk adta a voksát. A többi szavazókörben 80-100 szavazatot gyűjtöttek a választókerületben a szocialisták, itt 0-t.







