Választás 2018

Még 16 mandátum dőlhet el

Ekkor lesz ugyanis száz százalékos a szavazatok feldolgozottsága. Azért kell várni eddig, mert meg kell őrizni a külföldön leadott szavazatok, vagy az átjelentkezők szavazatainak a titkosságát. Amint ezek megvannak, azokat összekeverik a kijelölt szavazókör "normál", de félretett szavazataival.



Vagyis nemcsak a külföldön szavazók, vagy átjelentkezők szavazatait nem számolták meg még eddig, hanem az itthon leadott szavazatok egy részét sem. Ez így együtt már több ezer szavazat választókerületenként. A legszorosabb körzetekben ezért nem lehet még végső győztest hirdetni, hiszen akár meg is fordulhat az állás.



Nem is olyan kevés, a 106 egyéni mandátumból 16 mandátumnál van matematikai esélye a második helyen lévő jelöltnek a fordításra. De azért ez több esetben valóban kizárólag matematikai esély - írja a 444.hu.



Halvány reményük inkább az ellenzékieknek lehet, hogy a külföldről érkező szavazatok között nagyobb arányban lehet kormánykritikus. (Ezek nem a határon túliak szavazatai. Ők ugyan elsöprő többségben listán a Fideszre szavaztak, de egyéni mandátumra - magyarországi lakcím híján - nem voksolhattak.) Viszont arra sem lehet számítani, hogy mondjuk 90 százalék felett lesz a beragadt szavazatok között a kormányellenes. A külföldi/átjelentkezős szavazatokat ugyanis elkeverik a helyben leadott szavazatok közé.



Valódi esély arra, hogy megforduljon az állás, 1-2 választókerületben, nagyvonalúbb számítással is legfeljebb 6 helyen van. A legélesebb Budakeszi lesz, ahol vezet a fideszes Csenger-Zalán Zsolt Szél Bernadett előtt, de az LMP-s társelnöknek van esélye a fordításra.



A XI. kerületben váratlanul jól szereplő DK-s Gy. Németh Erzsébetnek jóval kisebb esélyei vannak a fordításra Simicskó István ellen. Újbudán sok az ellenzéki jelölt, akik között megoszlanak majd a hátramaradt szavazatok is.



Az ellenzék vidéken még Miskolcban bízhat, itt a fideszes Csöbör Katalin vezet 775 szavazattal, négyszer annyi szavazatot számolnak még össze, De azért is nagyon halvány esély.



Az ellenzéknek ezt a három mandátumot kellene megszereznie, ha meg akarja akadályozni a Fidesz kétharmadát. (A határon túli szavazatokkal a Fidesz tovább növelte a mandátumai számát, jelenleg 134 képviselői helyre számíthat a 199-ből.)