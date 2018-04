Választás 2018

NVI: ezért születtek eltérő adatok a választási részvétel számolásánál

Azért lett kisebb a végleges részvétel, mint a korábbi, mert a szavazatszámlálók elfáradtak a strigulázásban. 2018.04.09 20:24 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Mérce szerkesztőségében is feltűnt, hogy míg 18 óra 30 perckor 68 százalék feletti részvétel volt, a végleges részvétel csupán 66 százalék lett.

A Magyar Nemzet rá is kérdezett a különbség okára az NVI-nél, amelynek kommunikációért és nemzetközi kapcsolatokért felelős főosztályvezetője azt írta: az eltérés oka nagyon egyszerű.



"A napközbeni részvételi adatokat a szavazatszámláló bizottságok úgy rögzítik, hogy minden választópolgár érkezésekor egy strigulát húznak" - írta kérdésükre Listár Dániel. Mint közölte, ezen strigulákat összeszámolják hétkor, kilenckor, tizenegykor, délután egykor, háromkor, ötkor és fél hétkor, majd ezeket teszi közzé az NVI.



Ám úgy fest, a szavazatszámlálók a nap végére elfáradhattak és több strigulát húzhattak be a kelleténél - mással nem nagyon lehet magyarázni azt, hogy a végleges adat alacsonyabb, mint a nap közbeni. - A végleges részvételi adatok a jegyzőkönyvi adatokból jönnek, amelyeket úgy határoznak meg, hogy megszámolják a választói névjegyzéken a leszavazott választópolgárok aláírásait - jelentette ki a lapnak az NVI főosztályvezetője.



Egyébként lenne racionális magyarázat is a jelenségre, hogyan csökkenhetett a részvétel. A 18 óra 30 perces adatban ugyanis az átjelentkezős szavazókörök részvétele is benne van. A jelen feldolgozottságnál az eredményben viszont még nincs benne. És mivel aki átjelentkezik, az nagyobb eséllyel megy el szavazni, mint aki nem, ezért lehet most különbség a rendszerben.



A vasárnapi választáson több furcsaság is történt. Nagyon sokan kerültek be például a nemzetiségi választói jegyzékbe tudtukon kívül, így nem szavazhattak országos listára. Több történet szól arról, hogy a szavazóknak direkt nem pecsételték le a szavazólapját, és több olyan esetről is hallani lehetett személyes körben, amikor a mozgóurnát egyszerűen nem voltak hajlandóak kivinni az azt kérő állampolgárokhoz.