Választás 2018

Juhász Péter: Viszik mindenünket, és még 30 évig törleszthetünk

hirdetés

Az Együtt ötfős elnökségnek kellene visszafizetni azt az összesen mintegy 190 millió forintnyi kampánytámogatást, amit a költségvetésből kaptak, de mivel a párt listás eredménye nem érte el az 1 százalékot - a várakozásokat jóval alulmúlva csak 0,64 százalék volt - a törvény szerint a pénzt vissza kell adni az államnak, hiába költötték el már a kampányra. (Sőt: az Együtt még 25 milliós bankhitelt is felvett tavaly szeptemberben a kampányra, hamarosan ezt is vissza kell fizetni.)



"Ez majdnem kétszáz millió forint, ennyi pénze ötünknek sincs összesen" - mondta a Zoom.hu-nak Juhász Péter lemondott pártelnök, aki úgy magyarázta az eljárást, hogy mind az ötükkel szemben a teljes összegre megindítják a végrehajtást, és ha egyiküknél a rá eső 40 milliónál nagyobb értékű vagyont hajtanának be, akkor ő a polgári perben követelhetne "hozzájárulást" a többiektől.



Hozzátette: "mivel az összvagyonunk nincs ennyi, nemcsak a házunkat, lakásunkat veszítjük el, hanem a maradékot adók módjára behajthatják rajtunk, így a fizetésünkből vonogatják még 20-30 évig."



Juhász emlékeztetett: senki nem számított arra az Együttben, hogy még az 1 százalékot sem érik el - ő maga a párt kampányzáróján még 6-12 mandátumot várt, ebből végül egy lett: Szabó Szabolcs szerzett egyéni mandátumot Csepelen, ahol 2014 után ismét legyőzte a fideszes Németh Szilárdot.



Juhász mellett teljes vagyonával felel a visszafizetendő összegért Szigetvári Viktor, Hajdu Nóra, Szabó Szabolcs és Pataki Márton.



Mint ahogy az idei a kampánytámogatásokról részletesen beszámoló Zoom.hu összeállításból is kiderült, az Együtt csak a 106 egyéni körzet kevesebb, mint a felében tudott egyéni jelöltet állítani, majd közülük is tucatnyit visszaléptetett az ellenzéki siker reményében, így 35 állva maradt jelöltjük után összesen 189 millió forintot kaptak csak - ezt kell most visszafizetniük.

Mindenkinek jár egy kis közpénz A kampányhoz az állam is hozzájárul azzal, hogy bizonyos képlet alapján minden pártot pénzzel támogatja. Egyrészt minden egyéni választókerületi jelölt kap a költségvetésből bő egymillió forintot - pontosan 1 millió 22 ezer 860 forintot -, Emellett minden országos listát állító párt is jogosult támogatásra. A támogatás összege attól függ, hogy a párt hány egyéni választókerületben állított jelöltet. Ehhez az egyes pártok teljes kampányköltési plafonját - 2018-ban 1 milliárd 22 millió forint - veszik alapul, és ennek 15, 30, 45 vagy 60 százalékát kapják attól függően, hogy legalább 27, 54, 80, vagy mind a 106 egyéni választókerületben talpon maradt-e jelöltjük.