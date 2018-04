Felsőoktatás

Több mint 107 ezren jelentkeztek idén a felsőoktatásba

hirdetés

Az idén több mint 107 ezer diák jelentkezett felsőoktatási intézményekbe, ez a szám nagyából megfelel a korábbi évek adatainak - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón.



Horváth Zita közölte, a jelentkezők közül a legtöbben, mintegy 73 ezren alapképzésre adtak be kérelmet, mesterképzésre több mint 18 ezren jelentkeztek, osztatlan képzésre mintegy 11 600-an, felsőoktatási szakképzésre pedig 4800-an felvételiztek.



A kiosztott háttéranyag szerint állami ösztöndíjas képzésre több mint 93 ezren jelentkeztek, önköltséges képzést pedig mintegy 14 ezren jelöltek meg.



A legnépszerűbb képzési területek alapképzésben és osztatlan képzésben az elsőhelyes jelentkezések alapján a gazdaságtudományok, a műszaki képzések, a pedagógusképzés, az informatikai, valamint az orvos- és egészségtudományi képzések. A legnépszerűbb alapszakok a gazdálkodás és menedzsment, a mérnökinformatikus, az ápolás és betegellátás, az óvodapedagógus és a pszichológia - ismertette a helyettes államtitkár.



Külön kiemelte, hogy 2015 és 2018 között nőtt az óvodapedagógusnak, gyógypedagógusnak, tanítónak, valamint csecsemő- és kisgyermeknevelőnek jelentkezők száma. Emellett "szép lassan" növekszik az osztatlan tanárképzésre felvételizők száma is. A legnépszerűbb osztatlan tanárszakok az angol, a történelem, a testnevelő, a magyar, a matematika - tette hozzá.



Megjegyezte, a szakok népszerűsége lefedi a felsőoktatási stratégia által preferált területeket, úgy néz ki tehát, hogy a fiatalok és a családok megértették, mely szakmákra van szükség a munkaerőpiacon.



Horváth Zita elmondta azt is, hogy az első helyen legtöbben az Eötvös Loránd Tudományegyetemet (ELTE), a Debreceni Egyetemet (DE) és a Szegedi Tudományegyetemet (SZTE) jelölték meg.



A helyettes államtitkár szólt arról is, hogy 2015 óta évről évre kevesebben szereznek érettségit, ennek ellenére 105 ezer körülire "állt be" a felsőoktatási felvételizők száma. 2016 kimagasló év volt, akkor csaknem 111 500-an jelentkeztek, az idei szám pedig a második legmagasabb szám 2015 óta.



Horváth Zita a duális képzést egyértelmű sikernek nevezte. Idén 26 felsőoktatási intézmény 439 szakon hirdette meg ezt a képzési formát, és csaknem ezer cég kötött már szerződést valamely felsőoktatási intézménnyel a képzés lefolytatására - mondta.



Gloviczki Zoltán, az Oktatási Hivatal (OH) elnöke közölte, a jelentkezések e-ügyintézése április 19-én indul. A még rendelkezésre nem álló dokumentumok másolatának, valamint az egyszeri sorrendmódosításnak a határideje július 11. A ponthatárokat várhatóan július 25-én hirdetik ki - fűzte hozzá.