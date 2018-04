Bűncselekmény

Megverte és megerőszakolta cellatársát egy győri rab

Az ügyészség a vádlottat három bűncselekménnyel: szexuális erőszakkal, kifosztással és minősített testi sértéssel vádolja. 2018.04.09 11:55 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Győri Járási és Nyomozó Ügyészség vádirata szerint az előzetes letartóztatásban lévő győri férfi a tavalyi év elején megverte, kifosztotta és megerőszakolta cellatársát egy Győr-Moson-Sopron megyei büntetés-végrehajtási intézetben.



A vád szerint mindkét férfi előzetes letartóztatás miatt került be a büntetés-végrehajtási intézetbe, ahol 2017. február 20-án közös zárkát kaptak.



A zárkában a vádlott már a következő éjszaka kivette az alvó sértett párnája alól a szekrényének a kulcsát, majd a szekrényből eltulajdonította a sértett több dolgát: tisztálkodási szereket, dohányzáshoz szükséges eszközöket, ruhaneműt.



A vádlott a közös zárkában a fogvatartásuk elejétől kezdve többször bántalmazta a sértettet, ezeket az eseteket edzésnek nevezte.



A negyedik naptól kezdve már szexuális kapcsolatot is szeretett volna a sértettel, aki ezt határozottan elutasította. Az elutasítás miatt a vádlott ekkor kitartóan bántalmazta a sértettet, őt kézzel és egy székkel is többször megütötte, megrugdosta.



Miután a sértett a bántalmazástól erejét veszítette, a vádlott több féle szexuális aktusra is rákényszerítette a csaknem magatehetetlen sértettet. Az aktusok után a vádlott még újra többször megütötte a sértettet.



A sértett a bántalmazások következtében számos zúzódásos sérülést szenvedett el, amelyek könnyű sérülésnek minősülnek, azonban a bántalmazás súlyosabb, csonttöréses sérüléseket is okozhatott volna.



A sértett kiszolgáltatott helyzetének az vetett véget, hogy a körletfelügyelők még aznap észlelték a sértett sérüléseit és őt orvosi ellátásban részesítették, míg az elkövetőt elkülönítőbe helyezték.



Az ügyészség a vádlottat három bűncselekménnyel: szexuális erőszakkal, kifosztással és minősített testi sértéssel vádolja. Vele szemben akár tizenkét év szabadságvesztés is kiszabható.