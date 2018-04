Választás 2018

Seehofer: a CSU gratulál Orbán Viktornak

Horst Seehofer pártelnök, német szövetségi belügyminiszter pártja elnökségi ülése előtt tartott tájékoztatóján kiemelte, hogy örül Orbán Viktor újabb győzelmének, és a CSU nevében is gratulál majd neki.



Kiemelte, hogy a CSU és ő személyesen is mindig kitartott a magyar kormányfővel ápolt partneri kapcsolat mellett, és ez továbbra is így lesz. Mint mondta, Orbán Viktor a kommunista diktatúrával szembeni ellenállás harcosai közé tartozott, és a lakosság többször világosan kifejezte a bizalmát iránta.



Ennek a bizalomnak "nincs erősebb visszaigazolása, mint a siker a választóurnánál", és Orbán Viktor ismét nagy sikert ért el - húzta alá Horst Seehofer.



"Csak azt tudom tanácsolni az EU-nak, hogy próbáljon meg ésszerű kétoldalú kapcsolatot kialakítani tagállamaival, különösen a kisebbekkel, mint Magyarország".



"Mindig helytelennek tartottam a gőg és a gyámkodás politikáját", amely az EU részéről megmutatkozik "egyes tagállamokkal szemben" - mondta a CSU elnöke.



Hozzátette: világszerte megfigyelhető egy folyamat, amelynek "különösen minket itt Németországban arra kell ösztönöznie, hogy ésszerű kétoldalú kapcsolatokat ápoljunk mindenkivel, akkor is, ha egyes politikai fejleményekkel nem értünk egyet".



Ezekről a fejleményekről beszélni kell, "a nevükön kell nevezni" és "kritikusan meg kell vizsgálni" őket, de racionálisan, megfontoltan kell alakítani a kapcsolatokat. Éppen ezért a CSU rendkívüli módon üdvözli, hogy Angela Merkel kancellár, a testvérpárt Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke várhatóan április végén ellátogat Washingtonba Donald Trump amerikai elnökhöz - mondta Horst Seehofer, aki tájékoztatóján a magyarországi választás mellett egy sor német vonatkozású politikai ügyről is beszélt.