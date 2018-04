Választás 2018

A legnagyobb német ellenzéki párt több vezetője is gratulált Orbán Viktornak

Gratulált Orbán Viktor kormányfőnek a Fidesz választási győzelméhez hétfőn a német szövetségi parlament (Bundestag) legnagyobb ellenzéki pártja, az Alternatíva Németországnak (AfD) több vezető politikusa. 2018.04.09 11:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jörg Meuthen, az AfD társelnöke a Facebook közösségi portálon közölt írásában kiemelte: Orbán Viktor világosan megmondta, hogy eddigi politikájának folytatására készül, és a magyar választók éppen ezért szavaztak rá. Így "igazán fényes győzelmet" aratott, emelkedő részvételi arány mellett is növelni tudta pártja támogatottságát.



Az AfD társelnöke hozzátette: Orbán Viktor olyan politikáért küzd, amelynek irányát "saját népének érdekei" jelölik ki, és ezért konfliktusokat is vállal, általánosságban az Európai Unióval, különösképpen pedig azzal a személlyel, aki a német "kancellár szerepét alakítja".



Aláhúzta, hogy Orbán Viktor tevékenysége révén nem történhet meg "kulturálisan idegen migránsok ellenőrizetlen, tömeges bevándorlása" Magyarországra, és "ez így van rendjén".



Felvetette: vajon gondolja-e még bárki is komolyan az olaszországi és magyarországi választási eredmények után, hogy az "európai népek megengedik a nemzetállamok lebontását anélkül, hogy a barikádokra vonulnának".



Ez a gondolat "nevetséges" lenne, és az "EU-+elitek+" jól tennék, ha végre olyan reformokat hajtanának végre, amelyek több teret engednek a tagállamoknak az önrendelkezésre, és hozzájárulnak együttműködésük fejlesztéséhez, főleg a gazdaságban - írta Jörg Meuthen.



Kiemelte: egyértelművé vált, hogy a nemzeti identitás felszámolása felé vezető, mindig egyre szorosabb európai uniós integráció "őrült gondolata csúfosan megbukott".



Gratulált Orbán Viktornak Beatrix von Storch, az AfD Bundestag-frakciójának helyettes vezetője, a párt elnökségi tagja is, aki a Twitteren azt írta, hogy a Fidesz választási győzelme "rossz nap az EU-nak, és jó nap Európának".