Választás 2018

Lemondások a választások után

Lemond Vona Gábor, a Jobbik elnöke, Hadházy Ákos, a Fidesz-kormány több mint 100 korrupciós ügyét feltáró LMP-s politikus, az Együtt elnöksége, valamint az MSZP elnöksége is. 2018.04.09 06:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Lemond Vona Gábor a Jobbik elnöki tisztségéről

Vona Gábor lemond a Jobbik elnöki tisztségéről. A politikus vasárnap késő esti sajtótájékoztatóján közölte: a párt elnöksége hétfő délután tervezi meg a további feladatokat.



A pártelnök, miniszterelnök-jelölt elismerte a Fidesz-KDNP választási győzelmét, jelezve: a Jobbik célja a kormányváltás volt, de ez ma nem teljesült. Kiolvasható a számokból, hogy az elkövetkezendő időszakban a Fidesz fogja irányítani Magyarországot, hogy "ki fogja-e tölteni a négy évet vagy sem, azt majd meglátjuk" - jegyezte meg.



Vona Gábor köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a voksoláson, értékelése szerint a demokrácia ünnepe, hogy nagy számban vettek részt az emberek. Külön köszönetet mondott azoknak, akik a Jobbikot támogatták, s "nem ültek fel a hazugságoknak", a "gyűlöletkeltő kampánynak". Az aktivistáknak pedig a becsületes munkáért mondott köszönetet, hozzátéve: ők nem rongáltak plakátokat és nem próbálták más pártok rendezvényeit tönkretenni.



A pártelnök kijelentette: most is úgy tartja, hogy a Magyar szívvel, józan ésszel, tiszta kézzel című programjuk a legjobb program Magyarország problémáinak megoldására, s szerette volna összefogni az embereket.



A továbbiakban mindent támogatnak a parlamentben, ami a magyar emberek érdeke, és vannak olyan területek, amelyekért "a legnagyobb erőbedobással" fognak küzdeni. Ezek közé sorolta a kivándorlás megállítását, az otthonteremtés erősítését, a devizahitelesek igazságtételét, az egészségügy, az oktatáspolitika és a nyugdíjrendszer kérdéseit, továbbá a bérunió megvalósítását.



Vona Gábor kérdésre elmondta: az elnökségnek tisztújító kongresszust kell kiírni. Személyes ambícióiról szólva úgy fogalmazott: van még benne "politikai tartalék", de a tagságnak kell eldönteni, kit szeretne elnöknek.



A politikus kiállt a néppártosodás mellett, szerinte ez hozzásegítette a Jobbikot szavazóbázisának növeléséhez.



Egy másik kérdésre közölte, nem gratulált Orbán Viktornak, mert bár sportszerűség azt kívánja, "ez nem volt egy sportszerű verseny".



Faggatták arról is, mit gondol most a visszalépésekről. Azt felelte: ugyanazt a döntést hozná, mint korábban, azaz egyetlen körzetben sem lépne vissza. Az MSZP és a DK javára erkölcsileg, az LMP javára taktikailag nem volt értelme visszalépni - jelezte, utóbbit azzal magyarázva: semmi sem mutatott arra, hogy a Jobbik szavazói tömbben az LMP-t támogatták volna, s ez akár még ártott is volna.



Szerinte az eredmény nem a koordináción múlt.

Juhász: lemond az Együtt elnöksége

Az Együtt tudomásul veszi a választás eredményét - mondta Juhász Péter, a párt elnöke vasárnap éjjel, aki bejelentette, hogy lemond az Együtt elnöksége.



Az ellenzéki politikus a párt budapesti sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy csalódottak az ellenzék teljesítményét illetően.



Szigetvári Viktor, a párt miniszterelnök-jelöltje azt mondta, ezt a kampányt az Együtt elvesztette, sikertelen volt az a stratégia, amire felépítették a saját listás kampányukat.

Benyújtotta lemondását az MSZP elnöksége

Benyújtotta lemondását az MSZP elnöksége - jelentette be az ellenzéki párt elnöke az országgyűlési választás eredményének ismeretében, hétfőre virradóra. Molnár Gyula közölte, tudomásul veszik a választói akaratot és felelősnek tartják magukat a kialakult helyzetért. A tisztújító kongresszus június közepén, második felében lehet.



A pártelnök elmondta azt is, hogy az MSZP a Párbeszéddel folytatja "a változás szövetségét", készülnek az európai parlamenti és az önkormányzati választásra. Az ellenzéki politikus csalódottságának kifejezése mellett gratulált a választás győztesének.



Helyesnek értékelte korábbi döntésüket, hogy egy másik párt miniszterelnök-jelöltjével vágtak neki a kampánynak.



Az MSZP elnöke szerint a későbbiekben Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje a 2014-es az országgyűlési választáson érdemi kihívója lehet bármelyik másik párt vezetőjének.



A kampány újdonságaként beszélt arról, hogy az értelmiségiek és a civil szervezetek komoly részt vállaltak az előkészületekben. Köszönetet mondott a Közös Ország Mozgalomnak, a V18 csoportnak és a hódmezővásárhelyi polgármesternek, amiért segítették az embereket abban, hogy helyes döntéseket hozzanak.

Molnár Gyula szerint a kampányban nem voltak egymáshoz mérhetők az egyes pártok eszközei. Úgy fogalmazott: "Minden egyes elköltött ellenzéki forintra ezer vagy tízezer forintnyi kormány- és kormánypárti pénz jutott."



Sikerként értékelte, hogy képesek voltak a közbeszédet - amely korábban csak az ellenségről, a gyűlöletről szólt - megváltoztatni. Világossá tették - mondta - , hogy Magyarország legnagyobb problémái az egészségügyben, az oktatásban, a szociálpolitikában vannak.



Molnár Gyula szerint ezen a választáson "néhány párt a saját pályáját futotta", egyéni pártérdekből megtagadták az együttműködést. Hozzátette: az MSZP a Párbeszéddel kötött megállapodás előtt közös listát, közös jelölteket, közös miniszterelnök-jelöltet szorgalmazott, de ez meghiúsult.



Felelősnek tartotta a mostani választási eredményéért az ellenzéki oldalon azokat a pártokat, amelyek előbb támogatták, majd elálltak a közös listától, illetve azokat is, amelyek - szerinte - 17 választókerületben akadályozták meg a demokratikus ellenzéki jelöltek győzelmét.



"Ha képesek lettünk volna arra az egyszerű belátásra, hogy kinek van esélye győzni, és félre lehetett volna tenni az egyéni és pártpolitikai érdekeket, akkor ma azt gondolom, hogy egy tervezhetőbb jövővel állnánk szemben" - hangoztatta.



Hiller István, az MSZP választmányának elnöke a sajtótájékoztatón közölte, szombatra összehívja az MSZP választmányát, amely kitűzi a tisztújító kongresszus időpontját. Szerinte az MSZP alapszabálya szerinti, rendes kongresszus június közepén, második felében lehet.



Addig a pártot a hivatalban lévő frakcióvezető, Tóth Bertalan, valamint Tóbiás József pártigazgató és a választmány elnöke irányítja - mondta a politikus. "Egy percig nincsen vezetés nélkül az MSZP" - jelentette ki.



Elmondta, április második felében megalakítják az új országgyűlési frakciót, megválasztják annak vezetőit.



A választmányi elnök köszönetet mondott Pesterzsébet és Kispest választóinak, hogy a támogatásukkal negyedszer nyert egyéni országgyűlési képviselői mandátumot.