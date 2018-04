Választás 2018

Harminchat külképviseleten már befejeződött a szavazás

Harminchat külképviseleten már befejeződött a szavazás, a választópolgárok 88 százaléka szavazott - közölte a Nemzeti Választási Iroda az MTI-vel vasárnap délután.



A voksolás az időeltolódás miatt szombaton kezdődött az amerikai kontinensen, és közép-európai idő szerint vasárnap délutánra már be is zártak a szavazókörök az amerikai kontinensen, valamint Ausztráliában és Ázsia keleti részében.



A harminchat külképviseleten összesen 4972 választópolgár szerepelt a névjegyzékben, és 4376-an meg is jelentek, hogy szavazzanak.



A legkorábban Buenos Airesben, Brazíliavárosban, Sao Paulóban és Santiago de Chilében nyitottak ki a szavazókörök, szombaton 11 órakor. Buenos Airesben 40 választópolgárból 37-en jelentek meg, Brazíliavárosban a 9-ből 8-an, Sao Paulóban 27-ből 26-an, Santiago de Chilében 29-ből 26-an.



New Yorkban a 1070-ből 947-en, Torontóban 411-ből 356-an, Ottawában 120-ból 94-en, Havannában 35-ből 32-en, Washingtonban 378-ból 303-an, Mexikóvárosban 52-ből 45-en, Chicagóban 225-ből 189-en mentek el szavazni.



Quitóban 20-ból 18-an, Bogotában 24-ből 20-an, Limában 37-ből 32-en, Los Angelesben 382-ből 317-en, San Franciscóban 302-ből 266-an szavaztak.



Wellingtonban 111-ből 87-en, Canberrában 23-ból 16-an, Melbourne-ben 151-ből 135-en, Sydneyben 289-ből 267-en voksoltak. Tokióban 269-ből 249-en, Szöulban 69-ből 63-an, Manilában 26-ból 24-en, Csungkingben 19-ből 16-an, Hongkongban 85-ből 74-en, Pekingben 104-ből 99-en, Sanghajban 109-ből 98-an, Szingapúrban 138-ból 133-an, Kuala Lumpurban 73-ból 67-en szavaztak. Ulánbátorban 11-ből 11-en, Jakartában 49-ből 39-en, Bangkokban 133-ból 114-en, Hanoiban 61-ből 54-en, Ho Si Minh-városban 52-ből 47-en.



Almatiban 16-ból 14-en, Asztanában 23-ból 23-an szavaztak, ezek a szavazókörök közép-európai idő szerint vasárnap hajnali 2 órakor nyitottak.