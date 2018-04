Választás 2018

Már 82 ezer levélszavazatot leadtak

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az országgyűlési képviselők választásán csak levélben szavazhatnak, és csak akkor, ha március 24-éig felvetették magukat a névjegyzékbe. 2018.04.06 13:23 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Már 82 ezer levélszavazatot leadtak az erre jogosult választópolgárok - derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) pénteki adataiból.



A www.valasztas.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint már 81 908 levélszavazatot leadtak a választók, ebből az NVI-hez közvetlenül 26 523 érkezett meg, külképviseleteken pedig 55 376 ilyet adtak le.



A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az országgyűlési képviselők választásán csak levélben szavazhatnak, és csak akkor, ha március 24-éig felvetették magukat a névjegyzékbe. Ezt összesen több mint 378 ezren tették meg a határidőig. Az NVI eljuttatta a választópolgároknak a szavazási levélcsomagokat. Valamivel több mint 50 ezren kérték, hogy azt személyesen vehessék át a kijelölt külképviseletek egyikén, és 328 ezren levélben kérték azt.



A szavazó szabadon dönthet arról, milyen úton juttatja vissza voksát az NVI-hez: a válaszborítékot feladhatja postán - bárhonnan ingyen -, ebben az esetben a levélnek április 7-én éjfélig meg kell érkeznie a Nemzeti Választási Irodához. Feladhatja térítés ellenében bármelyik külképviseletre címezve is, ebben az esetben a külképviseleti szavazás végéig kell megérkeznie a levélszavazatnak.



Az amerikai kontinensen szavazóknak figyelembe kell venniük, hogy az időeltolódás miatt a külképviseleti szavazás szombaton lesz. Amennyiben a választópolgár a külképviseletre levélben küldi el szavazatát, az NVI-nek megcímzett borítékot egy nagyobb "szállítóborítékba" kell helyeznie, és azon kell feltüntetnie a külképviselet címét.



A válaszboríték leadható bármely külképviseleten is március 26-tól munkanapokon, a külképviseletek általában 9-16 óra között vannak nyitva. Van azonban öt külképviselet, ahol hosszabbított nyitvatartással fogadják a levélszavazatokat: Beregszászon és Ungváron munkanapokon 6-20 óra között, pénteken 6-22, szombaton pedig 6-20 óra között lehet leadni a levélszavazatokat. Csíkszeredában és Kolozsváron csütörtökig 6-22 óra között, pénteken 6-24 óra között, szombaton pedig 6-22 között várják a levélszavazatokat. Szabadkán szintén 6-20 óra között lehet leadni a levélszavazatokat csütörtökig, pénteken itt is 6-24 között, szombaton pedig 6-22 óra között van rá mód.