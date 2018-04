Választás 2018

Nem lesz kormányváltás?

A Nézőpont Intézet szakértői becslésre épülő kalkulációja szerint 112-123 mandátumra számíthat a Fidesz-KDNP a vasárnapi választás után, és bár a kétharmados győzelme nem valószínű, továbbra is erős parlamenti többsége lesz.



Közleményükben azt írták: a listás választási eredményekre vonatkozó szakértői becslés a Nézőpont Intézet személyes, telefonos, valamint online kutatási adatait, továbbá az átszavazási hajlandóságot, a kampányhatás miatt erősödő választási aktivitást, a választástörténetet, valamint a rejtőzködők pártpreferenciáját veszi figyelembe.



A becslés szerint 65 százalékos lesz a választási részvétel.



Ilyen részvételi arány mellett a Fidesz-KDNP listás választási eredménye 43 százalék lehet, míg a Jobbikra 22 százalék, az MSZP-Párbeszéd szövetségre 11 százalék, a Demokratikus Koalícióra (DK) és az LMP-re pedig 8-8 százalék szavazhat. Várhatóan nem szerez listás mandátumot a Momentum (3 százalék), a Kétfarkú Kutya Párt (2 százalék), valamint az Együtt (1 százalék) - írták.



Tudatták: a szakértői becslésre épülő mandátumkalkuláció alapján 112-123 mandátumra számíthat a Fidesz-KDNP. Bár a kétharmados győzelmük nem valószínű, a kormánypártoknak továbbra is stabil, erős többségük lesz.

Jelezték: mivel a tényleges mandátumszámokat egyéb szempontok is befolyásolják (ezek között említették a jelöltek személyét vagy a helyi részvételt befolyásoló tényezőket), a végeredményre nézve sávos becslést érdemes adni.



Ennek alapján a Fidesz-KDNP mandátumszáma 112-123, a Jobbiké 36-42, az MSZP-Párbeszéd szövetségé 19-20, a DK-é 11-13, az LMP-é 6-8 között alakulhat. A kalkuláció alapján három egyéb, baloldal által támogatott képviselője is lehet a parlamentnek, és a német nemzetiség képviselője is szerezhet egy mandátumot. A mandátumkalkuláció alapján a kormánypártok 74-85, a Jobbik 7-13, az MSZP-Párbeszéd 8-10, a DK 3-5, az LMP legfeljebb 1, míg a baloldal által támogatott egyéb jelöltek legfeljebb 3 egyéni mandátumot szerezhetnek. A listás mandátumokat nézve a Fidesz-KDNP 38, a Jobbik 29, az MSZP-Párbeszéd 10-11, a DK 8, az LMP 6-7, míg a német nemzetiség képviselője 1 mandátumra számíthat.



A kutatás módszertanáról közölték azt is: a mandátumbecslés a 2014-es egyéni választókerületi eredményeket, a várható részvételt, a listás választási eredményekre vonatkozó szakértői becslést, a levélszavazatok becsült számát, valamint a nemzetiségi listás szavazatok becsült számát veszi figyelembe, és a választójogi törvény szerinti töredékszavazat-számlálással is kalkulál.