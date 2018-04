Figyelmeztetés

Felszólítást kapott Magyarország az ENSZ Emberi Jogi Bizottságától

Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága csütörtökön felszólította Magyarországot, hogy lépjen fel a politikusi gyűlöletbeszéd ellen, melynek célkeresztjében a kisebbségek, a többi között a romák és a muszlimok állnak. 2018.04.05 16:00 MTI

A bizottság felszólította Magyarországot arra is, hogy vonja vissza azt a törvényt, amely lehetővé teszi a rendőrségnek az illegális határátlépők kitoloncolását anélkül, hogy menedékkérelmet nyújthatnának be. Emellett a testület szorgalmazza, hogy a kormány utasítsa el az úgynevezett Stop Soros törvénytervezetet, amely felhatalmazná a belügyminisztert, hogy nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva betiltson migránsokat segítő civil szervezeteket.



A bizottság aggodalmát fogalmazta meg amiatt, hogy romák, muzulmánok, migránsok és menekültek elleni gyűlöletbeszéd hatja át a politikai vitákat Magyarországon a médiában, az interneten és egyebek közt kormány által pénzelt kampányokban is.



Az ENSZ-testület nemzetközi egyezménybe ütköző, határozatlan idejű fogvatartásnak minősíti, hogy a menedékkérőket egy tavalyi törvény alapján a tranzitzónákban gyűjtik össze, ahonnan nem jöhetnek ki. Az emberi jogi bizottság szerint a menedékkérelmeket egyenként kell megvizsgálni, és a menedékkérők mozgását nem szabadna korlátozni.



Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága 18 szakértőből áll, és fő feladata azoknak az 5 évente elkészített jeletéseknek az ellenőrzése, melyeket a tagállamok készítenek arról, hogy hogyan hajtják végre és érvényesítik a politikai és polgári jogok nemzetközi egységokmányában lefektetett emberi jogokat. A testület azt követően tette közzé állásfoglalását, hogy független szakértői megvizsgálták a polgári és politikai jogok érvényesülését Magyarországon.