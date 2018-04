Közlekedés

A MAHART újraindítja dömösi átkelőhajóját

A MAHART PassNave Kft. újraindítja a dömösi járatát, amely a Duna bal partján lévő dömösi vasúti megálló és a jobb parton található kikötő között biztosítja az átkelést a folyón.

Spányik Gábor, társaság ügyvezetője kedden a dömösi kikötőben hozzátette, a hajózási társaság legutóbbi fejlesztései megmutatták, hogy érdemes vidéki bázisokban is gondolkodni. Az önerős beruházás keretében, 20 millió forintból megvalósított járat és a parti létesítmények nemcsak a két település lakosainak jelentenek segítséget, hanem az ide érkező látogatóknak, turistáknak is.



Völner Pál (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője és jelöltje, valamint a Magyar Országos Hajózási Szövetség elnöke elmondta, az újra közlekedő átkelőhajó állami közszolgáltatásokat köt össze.



"A Pest megyei oldalon fut a vasútvonal, a másikon ott a felújított Rám-szakadék, valamint Dömösön épül meg egy természetvédelmi látogatóközpont" - fogalmazott az államtitkár.



Rétvári Bence (KDNP), Pest megye 4. számú választókerületének országgyűlési képviselője és jelöltje elmondta, a kormány egy 12,5 milliárd forint értékű hajózási- és kikötőfejlesztési programot indít a Dunakanyarban, mely közelebb hozza egymáshoz a két partot, valamint a térséget Budapesthez.



"A fejlesztések hozzájárulnak, hogy a vízi közlekedés népszerűbb legyen. Épül az M2-es és kétszintes vonatok közlekednek majd a Vác-Budapest vonalon, ezt jól kiegészíti a vízi közlekedés megújulása, többek között 60 kilométer/órás sebességgel közlekedő hajókkal" - tette hozzá az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára.



Spányik Gábor ügyvezető tájékoztatása szerint a hajó maximális befogadóképessége 26 fő, az utasok zárt kabinban teszik meg a mintegy tízperces utat. Kerékpárok korlátozott számban szállíthatók, biciklinél nagyobb járművek szállítására a hajó nem alkalmas.



A dömösi kikötőben állomásozó átkelőhajó hétfő kivételével naponta szállíthat utasokat fél tíztől 18 óráig. Az indulások idejét a vasúti menetrendhez igazították, a hajó csak akkor közlekedik, ha az utasok telefonon jelzik átkelési szándékukat.



A hajó a SZÜRKŐ nevet viseli majd, Szürkő-sziget közigazgatásilag Szigetmonostorhoz tartozik, a Nagy-Dunaágban található, és a Horány-Dunakeszi átkelés alkalmával annak déli csücskével találkozik az utazó - ismertette Spányik Gábor.



Az ügyvezető az MTI-nek elmondta, Zebegényben is megteremtették a kikötés lehetőségét. Így az április végén induló hajózási szezontól ismét megállnak ott a kirándulóhajók.



A társaság idénre mind az öt Moszkva típusú hajójába új, korszerű és környezetkímélő motorokat épített be, felújítják a Győr testvérhajóját, a Gönyüt. Teljes körű felújításon esik át a Hunyadi, azonban megőrzik az utastér retró hatását.



A MAHART PassNave évente közel 400 ezer utast szállít, a budapesti programok esetében a vendégek 60 százaléka külföldi. A társaság 2017-ben 3,2 milliárd forint árbevételt ért el, a legtöbb bevételt a hagyományos menetrendi járatok termelik. A vállalat 90 embert foglalkoztat - ismertette az ügyvezető.