Választás 2018

Több ezren nem vették még át az erdélyi külképviseletekre kért szavazólapokat

Több ezer erdélyi magyar választó nem vette még át a választási levélcsomagot, melyet Magyarország csíkszeredai vagy kolozsvári konzulátusára kért. 2018.04.05 14:09 MTI

Tóth László csíkszeredai főkonzul az MTI-nek csütörtökön elmondta, a székelyföldi választók közül majdnem 15 ezren adták meg a főkonzulátus címét, amikor felvetették magukat a választói névjegyzékbe. Számukra a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a konzulátushoz küldte a szavazólapot is tartalmazó választási levélcsomagot. Hozzátette: több ezer olyan választót várnak még, aki még nem jelentkezett felvenni a szavazólapot. Ezt csakis személyesen lehet felvenni, szombat este helyi idő szerinti 22 óráig.



A főkonzul a lehetséges okok között azt említette, hogy sokan nincsenek otthon, vagy távol laknak a konzulátustól, és hosszú utat kell megtenniük a szavazólapért, de olyanok is lehetnek, akik elfelejtették, hogy a választási regisztrációkor nem a saját címüket adták meg.



Tóth László felhívta azok figyelmét, akik otthon, önállóan töltik ki az azonosító nyilatkozatot, hogy nagyon figyeljenek az anyja neve rovat kitöltésénél, hiszen négy évvel ezelőtt sok szavazatot kellett e rovat hibás kitöltése miatt érvényteleníteni. A hiba abból fakadt, hogy míg a romániai űrlapok hasonló rovataiba az anya jelenlegi nevét, a magyarországiakba az anya leánykori nevét kell beírni. A főkonzul arra biztatta a levélben szavazó magyar állampolgárokat, hogy semmiképp ne adják postára szavazataikat. Hozzátette: a most feladott levélszavazatok az ortodox húsvéti munkaszüneti napok miatt szinte biztosan nem érnek időben célba.



Tóth László elmondta, a csíkszeredai főkonzulátusra 1631 olyan választót is várnak a vasárnapi voksolásra, akik magyarországi állandó lakcímmel rendelkeznek, és korábban jelezték, hogy Csíkszeredában adnák le szavazatukat. Hozzátette: ezeknek a szavazóknak a többsége Székelyföldön élő, de magyarországi állandó lakcímmel rendelkező kettős állampolgár, vannak viszont olyanok is, akik Magyarországon születtek, de Székelyföldön tartózkodnak ebben az időszakban.



Hasonló helyzetről számolt be az MTI-nek Mile Lajos kolozsvári főkonzul is. Elmondta: erősödő érdeklődést érzékelnek, de sok levélcsomag vár még a címzett jelentkezésére. Mile Lajos szerint nem lehet különösebb következtetéseket levonni abból, hogy mennyi levélszavazatot adtak le eddig a konzulátuson. Megjegyezte: a határ menti megyékből jellemzően nem Kolozsvárra, hanem valamely közeli magyarországi városba viszik a levélszavazatokat.



Az RMDSZ csütörtöki hírlevelében arról tájékoztatott, hogy értesülései szerint a főkonzulátusokra kért levélszavazatok mintegy felét nem vették még fel. Nagy Zoltán Levente, a szavazatok begyűjtésében szerepet vállaló Eurotrans Alapítvány elnöke arra biztatta mindazokat, akik még nem kapták meg a szavazólapjukat, hogy érdeklődjenek az illetékes konzulátuson.