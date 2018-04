Magyar áldozat

Thaiföldi ételmérgezés: meglepő eredményt hozott a boncolás

A 41 éves magyar férfi még januárban üdült négy barátjával egy négycsillagos thaiföldi hotelben. Részt vettek egy svédasztalos vacsorán, ahol tenger gyümölcseit fogyasztottak, ezután mindenki nagyon rosszul lett. A 41 éves férfi többszöri újraélesztés után a kórházban elhunyt. Akkor azt feltételezték, hogy ételmérgezés, vagy ételallergia miatt állhatott be a szívleállás.



Az itthoni boncolás igencsak meglepő eredményre jutott, nem találtak ételmérgezésre utaló jele, sem pedig szerbvi elváltozást - írja a 24.hu. A férfi élettársa azonban továbbra is biztos benne, hogy a vacsora ölte meg párját. A tragédia okának feltárását az is nehezíti, hogy a thaiföldi hatóságok még mindig nem adtak ki információkat, arra hivatkozva, hogy az ügy még a rendőrségen van.