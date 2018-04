Vízállás

Víz alatt a Balaton-part, és csak a Nap a megoldás

Még mindig magas, több mint 130 centiméter a Balaton vízszintje, pedig folyamatosan engedik le a tó vizét. Ez különösen Balatonfenyvesen okoz problémát. 2018.04.04 19:49 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Balatonfenyves térségét nem kíméli a viszontagságos időjárás, továbbra is gondot okoz a belvíz. A rendkívüli mértékű csapadék, és a Balaton magas vízállása közrejátszott abban, hogy a település bizonyos részeit elöntötte a víz, ami komoly kihívások elé állította a város vezetését.



"A Balatonnak 120 centi a szabályozott, maximális vízszintje, a mai állapot 133 centi, tehát 13 centivel magasabb, mint amennyi lehetne" - mondta az Inforádiónak Lombár Gábor, Balatonfenyves polgármestere.



Lombár Gábor azt is kifejtette, hogy a sok csapadék ellen homokzsákokkal próbáltak meg védekezni, és átemelő szivattyúkkat is használtak, hogy a víz ne ömöljön be a település többi részére. A házakba szerencsére nem tört be a víz, de a község gondnoka és a polgármester is folyamatosan járják a települést, és figyelik az állapotokat.



Az ilyen szélsőséges időjárásra nem lehet felkészülni, csakúgy, mint a Balaton ingadozó vízszintjére sem. Lombár Gábor kifejtette, hogy Balatonfenyves állami támogatásokból szeretné a partot magasabbra építeni, illetve egy olyan rendszert kialakítani, amely lehetővé teszi, hogy a víz könnyedén visszaáramoljon a Balatonba.



A polgármester szerint ha hétvégére kisüt a nap és apadni fog a víz a csatornákban, az nagyban javíthat a helyzeten. A húsvét utáni csendes időben már nem volt olyan probléma, ahol be kellett volna avatkozni - mondta a polgármester. Abban reménykednek, hogy az időjárás most már kegyes lesz hozzájuk.

Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője elmondta, hogy kedd reggel a Balaton átlag vízállása 133 centiméter volt, mivel az elmúlt napok kimondottan csapadékosak voltak a vízgyűjtő területeken. (A 2018-as március, a negyedik legcsapadékosabb volt a Balaton vízgyűjtőterületén.)



"Szélsőséges mennyiségű csapadék esett le az elmúlt egy hónapban. Ez nagy kihívás elé állítja a vízügyi szakembereket, hiszen folyamatosan, nagy sebességgel kell engedni a vizet a Balatonból" - emelte ki Siklós Gabriella. Hozzátette, a belvíz szempontjából viszont az elmúlt napok napsütése jót tett.



Most mintegy 87 ezer hektár terület van víz alatt az országban, ennek a fele vetés és szántó.



Az árvízi helyzet elsősorban az ország észak-keleti régióját érintette súlyosabban, hiszen ott vonultak le árhullámok, például a Sajón és a Hermádon, és árad a Bodrog is - mondta a szóvivő.