Választás 2018

Kúria: jogsértő a Fidesz plakátja

hirdetés

A Nemzeti Választási Bizottságon (NVB) gond nélkül átment, a Kúrián azonban megakadt egy darab Orbán Viktort ábrázoló plakát, amin a "Nekünk Magyarország az első" felirat látható. Az NVB szerint a plakát nem volt jogsértő, mert nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy mennyire nehezen olvasható az impresszuma annak ellenére, hogy egy autópályán kihelyezett plakátról van szó, amit jellemzően autóból olvasnak, és aminek az impresszuma a Kúria szerint egy méternél közelebbről olvasható.

A Kúria megállapította, hogy a választáson induló párt által kiadott kifogással érintett kampányeszköz sérti a választás tisztaságára és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó alapelveket - derül ki a közleményükből.



Igaz, azt a döntést is hozták, hogy ez az egyetlen, az M3-as mentén lévő plakát jogsértő, a párt ugyanis ezt csatolta be példaként. A Momentum ezért most 24-órás plakátvadászatot indított, hogy mindenki küldje el, ha ilyen plakátot lát. A plakátok eltávolításához ugyanis igazolni kell, hogy országos kampányról van szó.

Reagálás a Kúria döntésére egy Fidesz plakátról

A Fidesz minden választási plakátján az eddigi kampányokban megszokott gyakorlat szerint és a törvényi előírásoknak megfelelően szerepel impresszum, amelyből kiderül, hogy a Fidesz plakátjáról van szó. Plakátkampányunk jelenlegi fázisában a külterületi reklámfelületeken ezen túlmenően az is olvasható, hogy "április 8-án kétszer is szavazzon a Fideszre!". Így tartalmában is napnál világosabbá téve mindenki számára, hogy a Fidesz támogatására felszólító választási plakátról van szó.