Választás 2018

Soha nem volt még ilyen bizonytalan kimenetelű a választás

hirdetés

A nagyfokú bizonytalanság oka egyrészt az, hogy nagyon sok múlik a részvételi arányon. Másrészt az átszavazási hajlandóságnak is nagy lesz a jelentősége, amit ugyancsak nehéz előre megjósolni. Ráadásul a következő napokban még komoly változások lehetnek. Legalábbis jelentős visszalépésekre célzott még az egyéni választókerületekben Karácsony Gergely.

"Ennyire összetett választási rendszerben szinte bármi megtörténhet" - László Róbert szerint a Fidesz újabb kétharmadától kezdve az ellenzéki többségig minden előfordulhat - írta az atv.hu. Az elemző szerint a legnagyobb bizonytalanságot az okozza, hogy a választók a szavazataikkal vajon követik-e a visszaléptetéseket. "Ez az egyik, amiről tényleg senkinek sincs fogalma, a másik az elvesző szavazatoknak az aránya" - fogalmazott a Political Capital elemzője.

Az viszont valószínű, hogy egy 68-70 százalékos részvétel inkább az ellenzéki szavazók mozgósítását jelenti, de azt nem lehet megjósolni, hogy a pártok közül melyek érik el a parlamentbe jutáshoz szükséges 5 százalékos küszöböt. „A Fideszen és a Jobbikon kívül senki sem lehet száz százalékig biztos a dolgában. Az MSZP-Párbeszédnek a 10 százalék valószínűleg meglesz, de erre sincs garancia” - hangsúlyozta László Róbert.



Az elemző szerint a DK bejutási esélyei jók, de az LMP-vel kapcsolatban már megoszlanak a vélemények. A relatív többség a Fideszé, de ez még messze nem jelent választási győzelmet.



„Soha nem volt még ilyen bizonytalan kimenetelű választás, mint most” - ezt már Pulai András nyilatkozta az ATV Híradónak. A Publicus Intézet egymillió bizonytalan szavazóval számol, kétharmaduk várhatóan elmegy szavazni. Pulai András szerint is a választás végső kimenetelét azért is nehéz megjósolni, mert az átszavazási hajlandóság folyamatosan nő. Az intézet felmérése szerint az LMP szavazók például 80-90 százaléka átszavazna egy esélyes baloldali jelöltre. Ez a szándék a Jobbik szavazóinál is 18 százalékkal nőtt az elmúlt hónapban.



„A bizonytalanok aránya csökkent két százalékpontot, és ennek okán azt is mondhatjuk, hogy a Fidesz tábora nőtt egyet, illetve a Jobbik tábora is nőtt egy-egy százalékot, míg a baloldal változatlan maradt” - ismertette Pulai. Hozzátette: az is fokozza a bizonytalanságot hogy még a Fidesz szavazók 10-15 százaléka is elégedetlen a Fidesz kormányzásával. A választási esélyekről szerettük volna a Századvég és a Nézőpont intézet elemzőit is megkérdezni, de hiába próbálkoztunk.