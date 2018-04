Erőszak

Terror: sokszor a betonakadály a leghatékonyabb védelem

Sokszor a közterületeken elhelyezett betonakadályok jelentik a leghatékonyabb védelmet a terrorakciókkal szemben, ahogy azt egy közelmúltban történt olaszországi próbálkozás is mutatja - mondta Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő vasárnap az M1 aktuális csatornán.



A szakértő kifejtette, minden egyes, a terroristák útjába állított akadály sokszorosan növeli a biztonságot, így például a katonai és rendőri jelenlét is segítséget jelent, amellett, hogy a lakosság biztonságérzetét is javítja.



Egyre több európai ország ismeri fel a tömeges illegális bevándorlás veszélyeit - hangsúlyozta, majd hozzátette, sok tényező indíthat el egy Európa felé irányuló második nagy migrációs hullámot, amelyet a kontinensnek meg kell előznie, illetve az uniónak meg kell védenie a határait.