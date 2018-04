Ellátás

A híres toxikológus küldte haza vizsgálat nélkül a beteget a sürgősségiről, aki másnap meghalt?

Egy 79 éves asszonyt szepszis gyanújával szállították az intézménybe, és csupán egy egyszerű laborvizsgálatra lett volna szükség. A beteg háziorvosa nyílt levélben reagált az ügyre, no go zónának (olyan városrészek, amelyeket a hatóságok nem, vagy nehezen képesek ellenőrzésük alatt tartani. Ezekben a társadalom írott vagy íratlan normái alig érvényesülnek) nevezve az intézményt.

Vérmérgezés gyanújával utalta a Honvédkórház sürgősségi osztályára idős betegét háziorvosa, Dr. Mateisz Erzsébet. Az asszony másnap meghalt, miután a kórház vizsgálat nélkül hazaküldte őt. A háziorvos levelet írt a Honvéd orvosigazgatójának, amiben kérte, vizsgálják ki, hogy megfelelően látták-e el betegét. Dr. Mateisz Erzsébet szerint mindösszesen egy egyszerű vérvételre lett volna szükség. A kórház elutasította az orvos kérését. Azt írták, nincs joga betekinteni a dokumentációba, és így nem is tartják indokoltnak a vizsgálatot.



A háziorvos ezúttal már nyílt levélben fogalmazta meg aggályait az orvosigazgatónak, Dr. Tamás Róbert dandártábornoknak, amelyben no go zónának nevezi az intézményt, és amiből kiderül, hogy a beteget Dr. Zacher Gábor, a népszerű toxikológus küldte haza.



“SEMMILYEN belgyógyászati vizsgálat nem történt. Sem vérnyomás vagy pulzus mérés, sem laborvizsgálat. Ennek ellenére az akkor őt ellátó Dr. Zacher Gábor leírta, hogy: Jelen állapot nem sürgősségi ellátás kereteibe tartozik, SBO-ra való beutalása szakmaiatlan. Emittáljuk” – írja a levelében a háziorvos.

A háziorvos szerint ellenkezik az orvosi esküjével, hogy a Honvédkórház sürgősségijére utalja a történtek után a betegeit. "Kérdeztem az önkormányzatot van e lehetőség másik ellátó helyet választani, azt mondták nincs. Mikor mondtam, mik történnek, ők is csak annyit mondtak, hogy számtalan hasonló eset van, biztos nem fognak foglalkozni érdemben az üggyel."